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22 ноября • обновлено в 16:59
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Контрабандисты атаковали пограничников: детали перестрелки на границе Украины

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В Черновицкой области поздним вечером 21 ноября произошло ЧП. Контрабандисты пытались сбить пограничников, которые поймали их на "горячем". В ответ пограничный наряд открыл огонь из АК.

Сам инцидент подтвердили в Госпогранслужбе Украины, однако OBOZREVATEL удалось разузнать подробности.

Украинские пограничники

Украинские пограничники

ГПСУ

В районе населенного пункта Гвоздовцы (Сокирянский район Черновицкой области) пограничный наряд (двое военнослужащих) примерно в 22:40 заметил два автомобиля Mercedes Vito.

Один из них стоял на территории Молдовы – из него в другой автомобиль, уже на украинской территории, неизвестные мужчины перегружали пакеты.

Как рассказал источник OBOZREVATEL, на требования наряда нарушители отреагировали недвусмысленно: окружили их и стали угрожать физической расправой.

Пограничники сделали предупредительные выстрелы в воздух из автоматов Калашникова (АК), после чего нарушители запрыгнули в автомобиль и уехали в сторону Гвоздовцов.

Контрабандисты атаковали пограничников: детали перестрелки на границе Украины

После этого с тыловой дороги другой Mercedes Vito попытался сбить пограничников – те, в свою очередь, открыли огонь по машине. Преступники скрылись, однако позднее оказалось, что контрабандисты были ранены.

Как выяснил OBOZREVATEL, трое гражданских (мужчины 1977, 1979 и 1981 г.р.) обратились в Сокирянскую центральную районную больницу с огнестрельными ранениями грудной клетки и были госпитализированы.

По информации источника, ранения тяжелые – контрабандисты находятся в реанимации.

Всего украинскими пограничниками было сделано 59 выстрелов (в воздух и непосредственно по автомобилю нарушителей границы).

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на участок Черновицкого пограничного отряда отбыл глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Контрабандисты атаковали пограничников: детали перестрелки на границе Украины

По информации OBOZREVATEL, молдовские пограничники в районе населенного пункта Клокушна (напротив украинского с. Гвоздовцы) в одном из заброшенных домов нашли "схрон". Там контрабандисты прятали упаковки сигарет.

Контрабандисты атаковали пограничников: детали перестрелки на границе Украины

Источник сообщил, что в Украину переправляли сигареты, произведенные в Молдове - "Ритм" и "Фокус". Предложений по этим маркам очень много на украинских сайтах.

Напомним, летом 2019 г. на Закарпатье украинские силовики накрыли крупнейший канал контрабанды в истории Украины.

Контрабанда сигарет

Контрабанда сигарет

Во время обысков на нелегальной "оптовой базе" в приграничном районе изъяли более 10 тыс. коробок сигарет различных марок стоимостью около 70 млн грн. Также там было обнаружено 30 грузовиков, предназначавшихся для перевозки груза.

Сигареты собирались транспортировать в ЕС, а часть реализовать на "черном" рынке Украины.

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Автор
Олег Тимченко
Темы
Эксклюзив Криминал
Место
Украина
Теги
Государственная пограничная служба Украины контрабанда сигареты стрельба
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Молодцы пацаны! Только стрелять нужно точнее - в башку! И никаких жалоб потом от этих уб.людков!
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