Полиция объявила в розыск почти 6 тысяч причастных к оккупации Крыма

Полиция АР Крым объявила в розыск 5,8 тысяч человек, причастных к оккупации полуострова.

Об этом на пресс-конференции в среду, 25 апреля, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе Анатолий Бахчиванжи, сообщает "Укринформ".

"Объявлены в розыск 5,8 тысяч человек, которые несли службу и остались там после отвода воинских частей на материк", – заявил он.

По словам главы Нацполиции Крыма, впервые за четыре года с момента оккупации полуострова был создан реестр участников незаконно сформированного вооруженного формирования под названием "Самооборона Крыма".

"Туда внесены полные данные по 860 человек, в отношении людей, которые принимали решения и участвовали в захвате военных гарнизонов, расположенных там", – сказал Бахчиванжи.

Он также рассказал, что в первые месяцы 2018 крымская полиция изъяла 79 единиц огнестрельного оружия, 4 гранатомета, 2 огнеметы, 30 гранат, три килограмма пластида, около 15 тыс. патронов и килограмм наркотических веществ.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Украине выпустили монету в честь аннексированного Крыма.