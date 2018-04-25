Полиция объявила в розыск почти 6 тысяч причастных к оккупации Крыма

Полиция АР Крым объявила в розыск 5,8 тысяч человек, причастных к оккупации полуострова.
Об этом на пресс-конференции в среду, 25 апреля, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе Анатолий Бахчиванжи, сообщает "Укринформ".
"Объявлены в розыск 5,8 тысяч человек, которые несли службу и остались там после отвода воинских частей на материк", – заявил он.
По словам главы Нацполиции Крыма, впервые за четыре года с момента оккупации полуострова был создан реестр участников незаконно сформированного вооруженного формирования под названием "Самооборона Крыма".
"Туда внесены полные данные по 860 человек, в отношении людей, которые принимали решения и участвовали в захвате военных гарнизонов, расположенных там", – сказал Бахчиванжи.
Он также рассказал, что в первые месяцы 2018 крымская полиция изъяла 79 единиц огнестрельного оружия, 4 гранатомета, 2 огнеметы, 30 гранат, три килограмма пластида, около 15 тыс. патронов и килограмм наркотических веществ.
Как сообщал "Обозреватель", ранее в Украине выпустили монету в честь аннексированного Крыма.
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