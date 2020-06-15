В Северодонецке Луганской области мужчина выбросил жену с четвертого этажа – молодая женщина получила тяжелые травмы, но выжила. Ее близкие опасаются, что виновник может избежать наказания, так как служит в полиции.

Подробнее о чрезвычайном происшествии читайте в материале OBOZREVATEL.

Крик души

Семейная трагедия разыгралась в ночь на 9 июня в многоэтажке на ул. Менделеева, а первая информация об этом появилось в социальных сетях 14 июня. Ее разместила кума пострадавшей.

Она эмоционально рассказала о произошедшем, назвала имя, а также место работы полицейского.

Что произошло в Северодонецке

Полицейский выбросил жену с балкона на глазах у маленькой дочери. Детали трагедии в Северодонецке

Полицейский выбросил жену с балкона на глазах у маленькой дочери. Детали трагедии в Северодонецке

Полицейский выбросил жену с балкона на глазах у маленькой дочери. Детали трагедии в Северодонецке

Друзья и родные пострадавшей женщины опасаются, что дело попытаются замять.

"Алексей – полицейский, его отец (отчим) – подполковник полиции в отставке, мама занимает не последнюю должность в налоговой. Поэтому боимся, что Алексею все сойдет с рук", – добавила кума.

По ее словам, именно отчиму стал звонить муж Даши, когда выбросил ее с балкона.

Лежала на асфальте и умоляла о помощи

OBOZREVATEL дозвонился отцу пострадавшей женщины. Он подтвердил сам факт произошедшего и сообщил, что находится рядом с дочерью. Скупо и горько сказал о зяте: "Напился и выбросил мою дочку с балкона..."

Затем передал трубку куме дочери, которая рассказала об обстоятельствах произошедшего со слов Дарьи.

По ее словам, Даша и Алексей вечером 8 июня выпили по нескольку бокалов вина. Потом мужчина ушел, а вернулся якобы сильно пьяным.

"Разгорелась ссора, он начал кричать, что не будет платить алименты и с дочкой сидеть. А в итоге получилось так, что начал швырять Дашу по квартире, давал пощечины, началась потасовка. Дарья выбежала на балкон, кричала, звала на помощь: "Помогите, пожалуйста, кто-нибудь, вызовите полицию, меня муж избивает!" Соседи слышали. А Алексей вышел за ней на балкон, за руки хватал. Она просила отпустить, но муж ей сказал: "Если сейчас не заткнешься, я тебя выброшу, задушу, убью здесь". И когда Даша усомнилась, тот поднял ее на руки и выбросил с 4-го этажа", – рассказала кума.

Молодую женщину спасло чудо – дерево под балконом и шиферный козырек погасили скорость. Но упала она все-таки на асфальт.

"Пацаны - я свой!"

Подруга пострадавшей утверждает, что полицейский не сразу спустился к жене. А стал вырывать из рук соседей телефоны, не давая звонить ни в скорую, ни в полицию. Набрать якобы смогли только жители дома напротив.

"А когда патрулька подъехала, Алексей закричал на всю: "Я свой, пацаны, все нормально!" Его никто не задержал, экспертизу никто не делал. Хотя Даша была в сознании и там же на месте заявила, что это муж ее выбросил с балкона", – добавила кума.

По словам близких, у Дарьи в нескольких местах сломана рука (открытый перелом), сломаны ребра, пробито легкое, травма головы, ссадины и гематомы по телу

На сайте НАПК есть декларация Алексея Конева, в которой указано, что он служил в батальоне полиции особого назначения.

Декларация за 2019 год

Развестись не дали, но алименты требовала

Соседи говорят, что в семье, действительно, давно было не очень хорошо, однако на вопрос, почему никто не попытался помочь, отвечают: "Чужая семья – потемки, а может, всё наладилось бы".

Как видим, конфликты по нарастающей едва не привели к трагедии – маленькая Диана могла бы остаться сиротой.

"Алексей обижал Дашу уже очень долго, и есть тому свидетели. Я лично видела, как он ее бил. Даша подавала на развод, но так как ребенку меньше года, сказали, что можно только подать на алименты – что она и сделала", – добавила кума пострадавшей.

В то же время Даша не жаловалась в полицию на избиения мужа, так как "он сам – полиция".

Дарья с маленькой дочкой

Шесть дней свободы

В территориальном управлении Государственного бюро расследований OBOZREVATEL сообщили, что ведомости о произошедшем в Северодонецке внесены в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная квалификация – ст. 15 УК Украины (покушение на преступление) и ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

"Идет досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По состоянию на 15 июня подозрение еще не объявлено, мера пресечения не избрана", – отметили в ГБР.

Простым языком, полицейский, которого жена обвиняет в совершении тяжкого преступления, сейчас находится на свободе.