Полицейский выбросил жену с балкона на глазах у маленькой дочери. Детали трагедии в Северодонецке
Ночью 9 июня в Северодонецке Луганской области произошло ЧП
27-летнюю женщину муж выбросил с балкона 4-го этажа
Дарья выжила, но получила тяжелые травмы
Близкие рассказали обстоятельства того страшного дня
Дарья Конева Северодонецк
В Северодонецке Луганской области мужчина выбросил жену с четвертого этажа – молодая женщина получила тяжелые травмы, но выжила. Ее близкие опасаются, что виновник может избежать наказания, так как служит в полиции.
Подробнее о чрезвычайном происшествии читайте в материале OBOZREVATEL.
Крик души
Семейная трагедия разыгралась в ночь на 9 июня в многоэтажке на ул. Менделеева, а первая информация об этом появилось в социальных сетях 14 июня. Ее разместила кума пострадавшей.
Она эмоционально рассказала о произошедшем, назвала имя, а также место работы полицейского.
Что произошло в Северодонецке
Полицейский выбросил жену с балкона на глазах у маленькой дочери. Детали трагедии в Северодонецке
Полицейский выбросил жену с балкона на глазах у маленькой дочери. Детали трагедии в Северодонецке
Полицейский выбросил жену с балкона на глазах у маленькой дочери. Детали трагедии в Северодонецке
Друзья и родные пострадавшей женщины опасаются, что дело попытаются замять.
"Алексей – полицейский, его отец (отчим) – подполковник полиции в отставке, мама занимает не последнюю должность в налоговой. Поэтому боимся, что Алексею все сойдет с рук", – добавила кума.
По ее словам, именно отчиму стал звонить муж Даши, когда выбросил ее с балкона.
Лежала на асфальте и умоляла о помощи
OBOZREVATEL дозвонился отцу пострадавшей женщины. Он подтвердил сам факт произошедшего и сообщил, что находится рядом с дочерью. Скупо и горько сказал о зяте: "Напился и выбросил мою дочку с балкона..."
Затем передал трубку куме дочери, которая рассказала об обстоятельствах произошедшего со слов Дарьи.
По ее словам, Даша и Алексей вечером 8 июня выпили по нескольку бокалов вина. Потом мужчина ушел, а вернулся якобы сильно пьяным.
"Разгорелась ссора, он начал кричать, что не будет платить алименты и с дочкой сидеть. А в итоге получилось так, что начал швырять Дашу по квартире, давал пощечины, началась потасовка. Дарья выбежала на балкон, кричала, звала на помощь: "Помогите, пожалуйста, кто-нибудь, вызовите полицию, меня муж избивает!" Соседи слышали. А Алексей вышел за ней на балкон, за руки хватал. Она просила отпустить, но муж ей сказал: "Если сейчас не заткнешься, я тебя выброшу, задушу, убью здесь". И когда Даша усомнилась, тот поднял ее на руки и выбросил с 4-го этажа", – рассказала кума.
Молодую женщину спасло чудо – дерево под балконом и шиферный козырек погасили скорость. Но упала она все-таки на асфальт.
"Пацаны - я свой!"
Подруга пострадавшей утверждает, что полицейский не сразу спустился к жене. А стал вырывать из рук соседей телефоны, не давая звонить ни в скорую, ни в полицию. Набрать якобы смогли только жители дома напротив.
"А когда патрулька подъехала, Алексей закричал на всю: "Я свой, пацаны, все нормально!" Его никто не задержал, экспертизу никто не делал. Хотя Даша была в сознании и там же на месте заявила, что это муж ее выбросил с балкона", – добавила кума.
По словам близких, у Дарьи в нескольких местах сломана рука (открытый перелом), сломаны ребра, пробито легкое, травма головы, ссадины и гематомы по телу
На сайте НАПК есть декларация Алексея Конева, в которой указано, что он служил в батальоне полиции особого назначения.
Декларация за 2019 год
Развестись не дали, но алименты требовала
Соседи говорят, что в семье, действительно, давно было не очень хорошо, однако на вопрос, почему никто не попытался помочь, отвечают: "Чужая семья – потемки, а может, всё наладилось бы".
Как видим, конфликты по нарастающей едва не привели к трагедии – маленькая Диана могла бы остаться сиротой.
"Алексей обижал Дашу уже очень долго, и есть тому свидетели. Я лично видела, как он ее бил. Даша подавала на развод, но так как ребенку меньше года, сказали, что можно только подать на алименты – что она и сделала", – добавила кума пострадавшей.
В то же время Даша не жаловалась в полицию на избиения мужа, так как "он сам – полиция".
Дарья с маленькой дочкой
Шесть дней свободы
В территориальном управлении Государственного бюро расследований OBOZREVATEL сообщили, что ведомости о произошедшем в Северодонецке внесены в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная квалификация – ст. 15 УК Украины (покушение на преступление) и ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
"Идет досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По состоянию на 15 июня подозрение еще не объявлено, мера пресечения не избрана", – отметили в ГБР.
Простым языком, полицейский, которого жена обвиняет в совершении тяжкого преступления, сейчас находится на свободе.