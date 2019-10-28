Полицейские угнали у киевлянина Mazda: появилась реакция ГБР

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование дела об угоне в Киеве Mazda 6, в котором подозреваются полицейские Харькова.

Как сообщила первый замдиректора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook, дело начато "по факту возможного превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа".

"А дальше будем принимать все меры по установлению местонахождения автомобиля, обстоятельств и оснований его использования правоохранителями, их возможной причастности к похищению автомобиля. Кроме того, будет дана оценка действий правоохранителей, которые расследовали факт завладения автомобилем Максима Шкварко", - заявила Варченко.

Украденная Mazda 6 Скрин видео

Ранее OBOZREVATEL подробно разобрался в ситуации, которая возникла с предпринимателем Максимом Шкварко. Напомним, 30 июня он оставил у своего дома красную Mazda 6, а через несколько часов, выйдя покурить на балкон, он на месте своего авто увидел лишь пустое место.

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