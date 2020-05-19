Экс-"прокурор" временно оккупированного Крыма, а ныне депутат нелегитимной Госдумы РФ Наталья Поклонская отреагировала на слова журналиста Дмитрия Гордона о том, что интервью с ней было согласовано с СБУ.

Больше всего ее возмутила фраза о доказательной базе для суда в Гааге. Ответ по этому поводу скандальная предательница Украины опубликовала на своей странице в Facebook.

Наталья Поклонская Facebook Натальи Поклонской

"Реакция Дмитрия Гордона на наше интервью удивительно смешная. Я думала, он серьезный журналист... Но, оказывается, он всего лишь "спецагент" СБУ. Кем только не назовешься, чтобы выжить в сегодняшней Украине. Говорю же, в Крыму спокойнее, приезжайте. По поводу флешки для Гааги... Не торопитесь – я еще не все рассказала", – съязвила Поклонская.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Гордон заявил, что материалы интервью с бывшим главарем "ДНР" Игорем Гиркиным и "экс-прокурором" Крыма Натальей Поклонской станут доказательствами в Гааге по делу об аннексии полуострова и развязывании войны на Донбассе.

Напомним, в интервью Гордону Поклонская заявила, что Россия якобы не оккупировала украинский полуостров Крым, а война на Донбассе – "гражданская".

Также она заявила, что беглый экс-президент Виктор Янукович повторил бы судьбу ливийского лидера Муаммара Каддафи, если бы остался в Украине. Однако она назвала его устранение от власти незаконным.

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