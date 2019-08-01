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Показатели критические: в Крыму забили тревогу из-за экологического бедствия

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В аннексированном украинском Крыму зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха в Армянске и Красноперекопске.

Об этом сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на результаты мониторинга Гидрометцентром загрязнения атмосферы на полуострове с 22 по 29 июля.

В Армянске, по данным наблюдения двух стационарных постов, стандартный индекс взвешенных веществ составляет 2.

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Стандартный индекс для оксида углерода равен 1, для хлористого водорода – 2, для фтористого водорода – 1. В целом уровень загрязнения атмосферного воздуха в Гидрометцентре определили как повышенный.

В Красноперекопске зафиксировали стандартный индекс взвешенных веществ на уровне 2, оксида углерода – 1. Для хлористого водорода индекс равен 4, то есть очень высокий.

Уровень загрязненности атмосферного воздуха в городе специалисты также определили как повышенный.

Иллюстрация. Загрязненный воздух

Иллюстрация. Загрязненный воздух

Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Армянске рассказывали, что запах кислоты витает в воздухе уже три года подряд, но в 2018-м ситуация стала гораздо серьезнее.

Во время экологической катастрофы в прошлом году оккупационные "власти" были вынуждены эвакуировать из накрытого химическим выбросом города детей. Вскоре стало известно, что "химатака" из полуострова добралась и до материковой части Украины.

13 сентября 2018-го ситуация с загрязненностью воздуха в окрестностях завода украинского олигарха Дмитрия Фирташа "Крымский титан" ухудшилась. Крымчане сообщили о новой волне "химической атаки", жалуясь на плохое самочувствие.

14 сентября в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Однако уже 23 числа его отменили.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Экология Новости Крыма Армянск
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Александров Сергей
Александров Сергей
Все равно чище чем в хох-ляцком свинарнике!
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
У хозяев дела не лучше. Американские СМИ отмечают, что нашествие крыс обретает черты настоящей муниципальной катастрофы в масштабах всей страны, что говорит о полной неспособности властей обеспечить элементарную чистоту и санитарную безопасность в городах. Вместо конкретных мер по дератизации и уборке, демократическое руководство рассылает жителям листовки, призывая «убирать мусор за собой», пишет Федеральное агентство новостей.
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
а на Харьковском масиве не забили,когда из Бортнич ароматы тянутся,особенно почему то зимой пахнет.бывает и на Ленинградке слышно,а то б.дь тэц с другой стороны коптит..
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