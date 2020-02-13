"Похудел на 30 кг!" Появились тревожные новости об украинце-узнике Кремля

Незаконно приговоренный к 9,5 годам лишения свободы проводник из Ривне Сергей Бугайчук, который ждет вручения приговора и апелляции в СИЗО в Брянской области России, пожаловался на ненадлежащие условия содержания и ухудшение состояния здоровья.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Подробности о состоянии украинца, показав фото письма от него, она написала на своей странице в Facebok.

"Гражданин Украины жалуется на постоянное оральное давление со стороны сокамерников из-за его национальной принадлежности, а также на плохое качество питания", – отметила дипломат.

Проводник из Ривне Сергей Бугайчук незаконно приговорен к 9,5 годам тюрьмы в России

В своем письме украинец написал, что в его камере вообще не соблюдены требования санитарно-гигиенических норм содержания, а также площади в расчете на одного человека. Кроме этого, отсутствует принудительная вентиляция воздуха и горячее водоснабжение.

При этом уполномоченный ВРУ подчеркнула, что даже после ее обращения, администрация пенитенциарного учреждения так и не предоставила ему необходимой медицинской помощи.

"Сергей Бугайчук за время пребывания в местах несвободы на территории РФ похудел на 30 килограммов. У него появилась боль в правом боку и проблемы с сердцем, а кожа по всему телу поражена грибковыми заболеваниями", – отметила Денисова.

Письмо украинца-узника Кремля Facebok/Людмила Денисова

С этими словами они обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с требованием восстановить права незаконно осужденного – обеспечить надлежащие условия содержания, содействие в проведении полного медицинского обследования и оказания квалифицированной врачебной помощи в соответствии с международными стандартами.

Письмо украинца-узника Кремля Facebok/Людмила Денисова

"Призываю представителей международных правозащитных организаций и дипломатического корпуса Украины способствовать восстановлению нарушенных прав гражданина Украины. И совместно заставить страну-оккупанта соблюдать международные стандарты прав человека", – подытожила Денисова.

Как сообщал OBOZREVATEL, проводника из Ровно Сергея Бугайчука задержали в июле 2018 на вокзале в Москве – по сомнительным обвинениям в продаже оружия.

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