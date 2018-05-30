За рулем был чиновник: в Хмельницком произошло ДТП с погибшими

В Хмельницке произошла масштабная авария, в которой погибли два человека и еще пятеро, в том числе трое школьников, получили травмы. ДТП случилось в ночь на 30 мая.

Водитель легкового автомобиля Nissan не учел дорожной обстановки и врезался в лесовоз КамАЗ с прицепом, стоявшим на обочине.

По предварительным данным, за рулем легковушки был директор департамента образования и науки Хмельницкого городского совета, сообщает сайт "Є". Издание отмечает, что среди погибших - мужчина и женщина - заведующая дошкольным учебным заведением №53 Наталия Докторук.

Схема ДТП

По данным ГУ Национальной полиции Хмельнитчины, в результате этой аварии в больнице находится 30-летняя женщина и трое детей в возрасте 8-11 лет, состояние здоровья одного ребенка очень тяжелое.

Заведующая детсадом Наталия Докторук dnz53khm.blogspot.com

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 286 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения). Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы. Как сообщили в полиции, водитель Nissan задержан, хотя показаний не дает.

Также сообщим о других ДТП, произошедших на украинских дорогах 29 мая.

Авария, аналогичная той, что случилась в Хмельницке, произошла в Самборе Львовской области. Водитель Mazda-6 врезался в припаркованный на обочине ЗИЛ-130. Мужчина погиб на месте происшествия.

Схема ДТП

Едва не закончилось трагедией ДТП в селе Лисиничи Львовской области, где водитель Renault сбил 11-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде. В итоге школьник получил травмы и был госпитализирован.

Схема ДТП

Еще одна авария с велосипедистом произошла на ул. Вокзальная в Кропивницком. Как сообщают очевидцы, неизвестный водитель "тупо снес велосипедиста" и скрылся с места происшествия. Пострадавший получил травмы, а полиция занимается поиском беглеца.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Сумщине пьяный водитель насмерть сбил 2-летнего ребенка и скрылся с места происшествия.

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