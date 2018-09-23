Подставили Украину: террористы ''ДНР'' атаковали гражданских

В воскресенье, 23 сентября, подконтрольные террористам СМИ распространили очередной фейк. В этот раз они заявили, что Вооруженными Силами Украины якобы был проведен обстрел жилого сектора Горловки.

В результате якобы повреждены 12 домов по улицам Нансена и Артиллеристов, информирует в Facebook пресс-служба операции Объединенных сил (ООС).

Как утверждают боевики, огонь велся "из направления подконтрольного Украины Торецкая (шахта Южная)" с общим расходом в 135 боеприпасов. Жертв среди гражданского населения зарегистрировано не было.

"Соответствующий провокационный обстрел действительно имел место, но был осуществлен из района бывшего бетонного завода в Горловке (из направления, где расположены позиции террористов. - Ред.) из 120-мм миномета с использованием 4-х боеприпасов", - отметили в пресс-службе.

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Вторую провокацию "ДНР" совершили в Авдеевке, обстреляв работников предприятия "Вода Донбасса", которые выполняли аварийно-восстановительные работы по ликвидации повреждений Юго-Донбасского водовода. Обстрел осуществлялся с применением станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"Работы были немедленно прекращены, гражданских работников эвакуированы. Без подачи воды остаются Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Курахово, Павлополь, Селидово и Волноваха", - информируют представители ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 сентября российские оккупационные войска 17 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное оружие. В результате среди воинов ВСУ есть раненные.