"Подлый каратель": в "ДНР" устроили истерику из-за нового командующего ООС

В "ДНР" выдали очередной фейк о ВСУ, в этот раз раз утверждая, что новый командующий Операции Объединенных сил Владимир Кравченко согласовал с Генштабом испытания нового оружия на Донбассе.
Так, представитель "управления народной милиции ДНР" Руслан Баклан (Даниил Безсонов) заявил, что украинские военные якобы планируют совершить обстрелы "республики" осколочно-фугасными артиллерийскими снарядами ОФ-29.
Соответствующим видео на своей странице в Twitter поделился блогер Necro Mancer. "Подлый каратель Кравченко хочет испытывать на мирных донецких котятах ужасные бимбы", – пошутил он.
Фейк "ДНР" о Владимире Кравченко
Коллаж
По словам Баклана, испытания на Мариупольском направлении якобы планирует провести 406-я отдельная артиллерийская бригада имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова.
#Баклан: АААА! Богомерзкий Турчинов... Тьфу. АААА! Подлый каратель Кравченко хочет испытывать на мирных донецких котятах ужасные бимбы. Куда смотрит мировая опчественность? https://t.co/EtGYnIzC38 pic.twitter.com/dYZNjtmSl3— Necro Mancer (@666_mancer) August 8, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности командующего Объединенных сил и назначил на его место генерал-лейтенанта Владимира Кравченко 5 августа.
Новость о новым командующим Операции Объединенных сил на Донбассе вызвала бурную реакцию среди российских пропагандистов.
Так, Ольга Скабеева закатила в прямом эфире скандал по этому поводу и перешла на оскорбления. Она испугалась, что Кравченко пойдет в наступление на Кремль, и обозвала его русофобом.
В "ДНР" заявили, что делом всей жизни Кравченко является борьба с Россией и что он является одним из наиболее принципиальных генералов современной армии Украины.
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