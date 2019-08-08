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"Подлый каратель": в "ДНР" устроили истерику из-за нового командующего ООС

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В "ДНР" выдали очередной фейк о ВСУ, в этот раз раз утверждая, что новый командующий Операции Объединенных сил Владимир Кравченко согласовал с Генштабом испытания нового оружия на Донбассе.

Так, представитель "управления народной милиции ДНР" Руслан Баклан (Даниил Безсонов) заявил, что украинские военные якобы планируют совершить обстрелы "республики" осколочно-фугасными артиллерийскими снарядами ОФ-29.

Соответствующим видео на своей странице в Twitter поделился блогер Necro Mancer. "Подлый каратель Кравченко хочет испытывать на мирных донецких котятах ужасные бимбы", – пошутил он.

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Фейк "ДНР" о Владимире Кравченко

Фейк "ДНР" о Владимире Кравченко

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По словам Баклана, испытания на Мариупольском направлении якобы планирует провести 406-я отдельная артиллерийская бригада имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе российская пропаганда
Персона
Владимир Кравченко
Место
Украина
Теги
фейки Новости ДНР Новости ЛНР Новости Донбасса ООС Вооруженные силы Украины
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