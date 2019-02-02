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''Подавилась вишенкой'': всплыли шокирующие детали о смерти ''девушки из чемодана''

13.7тЧитать материал на украинском

19-летняя Дарья Белоус, тело которой нашли в чемодане в Днепре, могла умереть от того, что "просто подавилась".

Такую версию выдвинул бывший старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления МВД Украины Руслан Сушко в эфире программы "Говорить Україна" (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Что касается механической асфиксии, то она может иметь разную природу: от удушья, до попадания разных инородных тел в дыхательные пути… Навскидку, она могла подавиться вишенкой", — сказал он.

При этом спикер Главного управления Нацполиции Днепропетровской области Анна Старчевская подтвердила, что предварительная причина смерти Дарьи — механическая асфиксия.

Дарья Белоус

Дарья Белоус

Скриншот

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"Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Официально сообщения о подозрении никому не вручены", — отметила она.

Как писал OBOZREVATEL:

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Место
УкраинаДнепр
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
вместо того чтобы проверить всех постояльцев гостинницы на детекторе с кем же она была похоже что генпрокуратура уже взяла бабло на рыло к бабке не ходи! дело плевое
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