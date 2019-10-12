Под Винницей полицейский устроил смертельное ДТП: фото с места событий

В Винницкой области полицейский в состоянии опьянения устроил ДТП, в результате которого погиб человек, еще двое пострадали.

Речь идет о сотруднике Святошинского управления полиции Киева, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Предварительно, коп за рулем Skoda Octavia выехал на встречную полосу, где столкнулся с Audi 80.

Фото с места ДТП dbr.gov.ua

Следователи теруправления ГБР в Хмельницком сообщили правоохранителю о подозрении.

Уточняется, что после аварии трое пострадавших получили многочисленные травмы и были доставлены в больницу, где один из них умер.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УКУ (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего).

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами (до трех) лет или без такового.

Фото с места ДТП dbr.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL:

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