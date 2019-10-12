Под Винницей полицейский устроил смертельное ДТП: фото с места событий

В Винницкой области полицейский в состоянии опьянения устроил ДТП, в результате которого погиб человек, еще двое пострадали.
Речь идет о сотруднике Святошинского управления полиции Киева, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Предварительно, коп за рулем Skoda Octavia выехал на встречную полосу, где столкнулся с Audi 80.
Фото с места ДТП
dbr.gov.ua
Следователи теруправления ГБР в Хмельницком сообщили правоохранителю о подозрении.
Уточняется, что после аварии трое пострадавших получили многочисленные травмы и были доставлены в больницу, где один из них умер.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УКУ (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего).
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами (до трех) лет или без такового.
Фото с места ДТП
dbr.gov.ua
Как писал OBOZREVATEL:
Недавно по Украине прокатилась волна масштабных ДТП с участием грузовиков и автобусов. В частности, только 24-25 сентября в стране произошло четыре подобных аварии, в которых пострадало много людей.
За семь месяцев нынешнего года в Киеве произошло более 22 тыс. ДТП, из которых 1,2 – с пострадавшими. Лидером по числу аварий стал Голосеевский район.
В целом за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло более 100 тыс. аварий, в которых погибли 1 991 человек и 20 218 человек получили травмы.
Это на 4–7 процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года.
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