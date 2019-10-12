Главная Новости
12 октября • обновлено в 20:12
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Под Винницей полицейский устроил смертельное ДТП: фото с места событий

1.1т Читать материал на украинском

В Винницкой области полицейский в состоянии опьянения устроил ДТП, в результате которого погиб человек, еще двое пострадали.

Речь идет о сотруднике Святошинского управления полиции Киева, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Предварительно, коп за рулем Skoda Octavia выехал на встречную полосу, где столкнулся с Audi 80.

Новости
На Черниговщине произошло масштабное ДТП с автобусом: 10 пострадавших

Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

dbr.gov.ua

Следователи теруправления ГБР в Хмельницком сообщили правоохранителю о подозрении.

Уточняется, что после аварии трое пострадавших получили многочисленные травмы и были доставлены в больницу, где один из них умер.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УКУ (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего).

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами (до трех) лет или без такового.

Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

dbr.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
Украина Винница
Теги
ДТП полицейский ДТП смерть фотографии Государственное Бюро Расследований Национальная полиция Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel