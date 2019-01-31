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Под Одессой произошло масштабное ДТП с маршруткой: фото и видео с места ЧП

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В Одесской области днем 31 января произошло масштабное ДТП с участием маршрутки. Один человек погиб.

Авария случилась на трассе Одесса – Рени возле села Николаевка-Новороссийская, сообщило издание "Бессарабия INFORM". Журналисты опубликовали видео, на котором видно перевернутый микроавтобус и разбитое легковое авто (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

В пресс-службе ГУНП в Одесской области OBOZREVATEL сообщили, что в ДТП погибла 14-летняя пассажирка маршрутки Ксения Манько, еще 13 человек получили травмы.

Под Одессой произошло масштабное ДТП с маршруткой: фото и видео с места ЧП

Известно, что мама погибшей девочки также является пассажиркой данного рейса. В аварии получила тяжелые травмы, на данный момент ее состояние крайне тяжелое.

"Из Mercedes Sprinter достали травмированного водителя", – отметили в пресс-службе.

bessarabiainform.com

bessarabiainform.com

Ксения Манько

Под Одессой произошло масштабное ДТП с маршруткой: фото и видео с места ЧП

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Ранее сообщалось о масштабном ДТП под Харьковом, где столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Погибли четыре человека. Водитель микроавтобуса рассказал OBOZREVATEL что авария произошла из-за того, что водитель легковушки выехал на встречную полосу.

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Темы
КриминалВойна на дорогах
Место
УкраинаОдесса
Теги
ДТПавтоНациональная полиция Украиныкриминал
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