В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, расположенном в селе Чайки Киевской области, 21 февраля произошло самоубийство.

Как сообщает УНН со ссылкой на свои источники, мужчина застрелился из пистолета Jericho, зарегистрированного на Кожару.

Мужчина застрелился из пистолета, зарегистрированного на Кожару

Инцидент произошел в пятницу, 21 февраля, около 22:00. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Погибшего зовут Сергей Старицкий, 1963 года рождения, директор ООО "Спорт медиа проект".

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 ноября 2019 года был найден мертвым депутат Кременчугского городского совета от партии УКРОП Андрей Гаврилов. Мужчину обнаружили застреленным в собственном автомобиле.

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