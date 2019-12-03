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3 декабря • обновлено в 14:22
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"Под белые рученьки!" В Херсоне парня насильно увезли в военкомат прямо с почты

2.6т
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В Херсоне сотрудники местного военкомата приехали за парнем прямо в отделение "Новой почты", где он работает.

Видео "поимки" попало в сеть. На нем видно, как несколько мужчин в камуфляже пытаются уговорить работника почты поехать с ними. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

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"Под белые рученьки!" В Херсоне парня насильно увезли в военкомат прямо с почты

Скриншот с видео

После отказа они силой увели его из помещения. "Что, будете под белые рученьки выводить?" – спросил он. На что военные ответили утвердительно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве еще летом 2019 года начались облавы на призывников. Их "ловят" прямо посреди улицы.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Украина Херсон
Тег
облава на призывников
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Из письма украинского солдата:"...мамо, я не хочу вмирати за пiндосiв.."
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Юг Руси
Юг Руси
На вoйне уже дохнуть некому. Пополнение ... )))
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Плохо спрятался.
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