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13 декабря • обновлено в 13:03
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"Козлов отпущения не искали!" У Авакова ответили, почему "всплыло" дело Шеремета

2.8т
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Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко заявил, что исключает возможность фальсификаций в расследовании дела об убийстве Павла Шеремета.

Как пояснил Варченко в комментарии ObozTV, если бы следователи пытались найти "козлов отпущения", то искали бы их "в менее резонансной среде". А нынешние задержания, по его словам, стали закономерным итогом расследования.

На вопрос, почему брифинг Национальной полиции и задержание подозреваемых прошли именно сейчас (12 декабря), Варченко ответил:

"Это вечный вопрос. Почему сейчас, почему не позавчера, почему не завтра… Это вопрос, который не имеет под собой абсолютно никаких оснований. Если вы ставите вопрос так: а не руководствовались ли следователи какими-то другими мотивами, например, быстро это сделать, найти "козлов отпущения" – то "козлов отпущения", извините, ищут не в такой среде, которая стимулирует дополнительный резонанс".

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Он подчеркнул, что следователи задержали подозреваемых не "к Новому году под елочку", а когда появилась необходимость и конкретные обвинения.

"Честно говоря, если бы искали "козлов отпущения", для меня, как для гражданина, то искали бы в менее резонансной среде. И сказали бы: да, дело раскрыто", – объяснил советник главы МВД.

"А в данном случае каждый следователь, причастный к делу, понимает, что это вопрос не только его репутации. Это серьезный вопрос того, будет ли он дальше следователем… Попытки фальсифицировать такое резонансное производство – это сумасшедшее самоубийство. Поэтому я исключаю момент любой фальсификации", – заверил Варченко.

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При этом он не ответил прямо на вопрос, готовы ли в МВД предоставить доказательства подлинности телефонных записей подозреваемых.

категорически исключаю фальсификацию, поскольку это вопрос не только репутации, но и уголовного преступления. Я абсолютно уверен, что следствие было аргументированно в своих выводах и ни в коей мере не пыталось фальсифицировать существующие доказательства", – сказал представитель министерства.

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radiosvoboda.org

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Убийство Павла Шеремета Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Иван Варченко Павел Шеремет Андрей Антоненко (Riffmaster) Юлия Кузьменко Яна Дугарь Владислав Грищенко (Буча) Инна Грищенко (Пума)
Место
Украина
Теги
Ветераны войны на Донбассе Министерство внутренних дел Украины
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Комментарии на сайте не модерированы
Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Возобновите также расследование Бузины. Там тоже будет много интересного.
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Хо Хол
Хо Хол
ты же про руку кремля xpюкал, cвин
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