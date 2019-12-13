"Козлов отпущения не искали!" У Авакова ответили, почему "всплыло" дело Шеремета

Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко заявил, что исключает возможность фальсификаций в расследовании дела об убийстве Павла Шеремета.

Как пояснил Варченко в комментарии ObozTV, если бы следователи пытались найти "козлов отпущения", то искали бы их "в менее резонансной среде". А нынешние задержания, по его словам, стали закономерным итогом расследования.

На вопрос, почему брифинг Национальной полиции и задержание подозреваемых прошли именно сейчас (12 декабря), Варченко ответил:

"Это вечный вопрос. Почему сейчас, почему не позавчера, почему не завтра… Это вопрос, который не имеет под собой абсолютно никаких оснований. Если вы ставите вопрос так: а не руководствовались ли следователи какими-то другими мотивами, например, быстро это сделать, найти "козлов отпущения" – то "козлов отпущения", извините, ищут не в такой среде, которая стимулирует дополнительный резонанс".

Он подчеркнул, что следователи задержали подозреваемых не "к Новому году под елочку", а когда появилась необходимость и конкретные обвинения.

"Честно говоря, если бы искали "козлов отпущения", для меня, как для гражданина, то искали бы в менее резонансной среде. И сказали бы: да, дело раскрыто", – объяснил советник главы МВД.

"А в данном случае каждый следователь, причастный к делу, понимает, что это вопрос не только его репутации. Это серьезный вопрос того, будет ли он дальше следователем… Попытки фальсифицировать такое резонансное производство – это сумасшедшее самоубийство. Поэтому я исключаю момент любой фальсификации", – заверил Варченко.

При этом он не ответил прямо на вопрос, готовы ли в МВД предоставить доказательства подлинности телефонных записей подозреваемых.

"Я категорически исключаю фальсификацию, поскольку это вопрос не только репутации, но и уголовного преступления. Я абсолютно уверен, что следствие было аргументированно в своих выводах и ни в коей мере не пыталось фальсифицировать существующие доказательства", – сказал представитель министерства.

Вопрос "Кто убил Шеремета?" оставался без ответа больше 3-х лет radiosvoboda.org

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