"Козлов отпущения не искали!" У Авакова ответили, почему "всплыло" дело Шеремета

Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко заявил, что исключает возможность фальсификаций в расследовании дела об убийстве Павла Шеремета.
Как пояснил Варченко в комментарии ObozTV, если бы следователи пытались найти "козлов отпущения", то искали бы их "в менее резонансной среде". А нынешние задержания, по его словам, стали закономерным итогом расследования.
На вопрос, почему брифинг Национальной полиции и задержание подозреваемых прошли именно сейчас (12 декабря), Варченко ответил:
"Это вечный вопрос. Почему сейчас, почему не позавчера, почему не завтра… Это вопрос, который не имеет под собой абсолютно никаких оснований. Если вы ставите вопрос так: а не руководствовались ли следователи какими-то другими мотивами, например, быстро это сделать, найти "козлов отпущения" – то "козлов отпущения", извините, ищут не в такой среде, которая стимулирует дополнительный резонанс".
Он подчеркнул, что следователи задержали подозреваемых не "к Новому году под елочку", а когда появилась необходимость и конкретные обвинения.
"Честно говоря, если бы искали "козлов отпущения", для меня, как для гражданина, то искали бы в менее резонансной среде. И сказали бы: да, дело раскрыто", – объяснил советник главы МВД.
"А в данном случае каждый следователь, причастный к делу, понимает, что это вопрос не только его репутации. Это серьезный вопрос того, будет ли он дальше следователем… Попытки фальсифицировать такое резонансное производство – это сумасшедшее самоубийство. Поэтому я исключаю момент любой фальсификации", – заверил Варченко.
При этом он не ответил прямо на вопрос, готовы ли в МВД предоставить доказательства подлинности телефонных записей подозреваемых.
"Я категорически исключаю фальсификацию, поскольку это вопрос не только репутации, но и уголовного преступления. Я абсолютно уверен, что следствие было аргументированно в своих выводах и ни в коей мере не пыталось фальсифицировать существующие доказательства", – сказал представитель министерства.
Вопрос "Кто убил Шеремета?" оставался без ответа больше 3-х лет
radiosvoboda.org
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве. Машину, в которой он находился, подорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) предъявлено: музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster); волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугарь.
Также в деле фигурируют Владислав Грищенко ("Буча") и его супруга Инна Грищенко ("Пума"), которые в настоящее время находятся под стражей в связи с другим уголовным производством. Им подозрение пока не предъявлено.
На брифинге МВД 12 декабря правоохранители обнародовали фрагменты записей телефонных разговоров фигурантов дела.
Основной версией была названа дестабилизация ситуации в Украине путем убийства известной личности.
Кто заказчик убийства – пока неизвестно. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей довести дело до конца.
Все, что на данный момент известно о резонансном расследовании – в материале OBOZREVATEL.
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