Побережье усеяно трупами: на Херсонщине возникла экологическая катастрофа

В Херсоне возле местного морского торгового порта в Днепре случился массовый мор рыбы.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев. На своей странице в Facebook он опубликовал фото и видеодоказательства экологической катастрофы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как видно из снимков, вдоль берега лежат сотни мертвых туш рыбы, которую местные начинают собирать сачками.

На Херсонщине экологическая катастрофа — случился массовый мор рыбы в Днепре Facebook Yuriy Husyev

По словам чиновника, он уже дал поручение своему заместителю совместно с департаментом экологии Херсонской областной государственной администрации, а также с привлечением природоохранных и правоохранительных органов области немедленно разобраться в этой ситуации.

Массовый мор рыбы в Днепре возле Херсонского морского торгового порта Facebook Yuriy Husyev

"По результатам жду доклад о причинах, а также предложения по привлечению в установленном порядке виновных к ответственности и предотвращения таких событий в будущем", — написал Гусев.

Массовый мор рыбы в Днепре возле Херсонского морского торгового порта Facebook Yuriy Husyev

Он также подчеркнул, что в области все должно происходить по закону, кроме этого, закон должен быть один для всех.

Массовый мор рыбы в Днепре возле Херсонского морского торгового порта Facebook Yuriy Husyev

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе в одном из озер Киева в Святошинском районе произошел массовый мор рыбы и раков. Через десятки килограммов тушек, которые были разбросаны по берегу, вблизи водоема стоял ужасный запах. Местные жители обратились к коммунальщикам, которые взялись отлавливать мертвых обитателей водоема.

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