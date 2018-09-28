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По ''закону Савченко'': суд приказал выпустить антимайдановца "Топаза" из тюрьмы

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Суд приказал освободить из колонии антимайдановца Игната Кромского, известного по прозвищу "Топаз", который был приговорен к 8 годам лишения свободы.

В пятницу, 28 сентября, суд рассмотрел ходатайство защиты Кромского о пересчете сроков по так называемому "закону Савченко", передает "Украинская правда".

"Сейчас идет процедура оформления процессуальных документов. Он находится в помещении суда. Ему зачислено время, проведенное под стражей с 2014 года, более 8 лет, назначенного судом наказания", – рассказал адвокат "Топаза" Дмитрий Горшколепов.

По его словам, Верховный Суд принял новые разъяснения по "закону Савченко". Правило "один день за два" можно применить к тем, кто уже получил приговор. Таким образом, "Топазу" перечислили время между первым приговором и решением апелляционного суда.

При этом защита антимайдановца заявила, что тот "отсидел даже больше назначенного срока".

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Игнат Кромской

Игнат Кромской

Восточный Дозор

Напомним, харьковчанин Игнат Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Стал известен по позывному "Топаз" после появления в сети видео, снятого в лагере "Антимайдана". Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают "титушки" и он несколько раз взывает о помощи к сопровождающему его Кромскому: "Топаз, дай команду!"

Кромской был задержан 28 марта 2014 года в рамках уголовного производства, открытого по факту штурма Харьковской облгосадминистрации. Впоследствии Кромской сбежал из-под домашнего ареста и был задержан СБУ повторно во время встречи с российскими журналистами.

26 апреля 2014 года Киевский райсуд Харькова принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Позднее сроки содержания под стражей неоднократно продлевались.

Как сообщал OBOZREVATEL, прокуратура требовала Кромскому наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте все новости по теме "Антимайдан" на OBOZREVATEL.

Тема
Антимайдан
Место
УкраинаХарьков
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
3.14зда ушлепку, лучше б досидел и свинтил по-тихому, а так....
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