Перерезали горло: всплыли жуткие подробности убийства студенток в Харькове

Двум студенткам, тела которых полиция обнаружила в съемной квартире Харькова, убийца перерезал горло.

Как стало известно, одна из девушек незадолго до трагедии жаловалась родителям на бывшего парня. Уроженец Турции якобы преследовал свою экс-пассию, сообщает NewsRoom со ссылкой на свои источники.

Силовики разыскивают иностранца, а также арендатора квартиры, где были найдены трупы студенток.

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Харьков City

Напомним, что в полицию обратился 19-летний студент и сообщил, что с 31 декабря не может связаться со своими однокурсницами. Правоохранители обнаружили трупы девушек 3 января в квартире на ул. Валентиновской.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Виннице произошло жуткое преступление — в собственной квартире убили двух женщин и двух детей. Подозреваемый в преступлении был задержан в тот же день.