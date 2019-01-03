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Перерезали горло: всплыли жуткие подробности убийства студенток в Харькове

11.9тЧитать материал на украинском

Двум студенткам, тела которых полиция обнаружила в съемной квартире Харькова, убийца перерезал горло.

Как стало известно, одна из девушек незадолго до трагедии жаловалась родителям на бывшего парня. Уроженец Турции якобы преследовал свою экс-пассию, сообщает NewsRoom со ссылкой на свои источники.

Силовики разыскивают иностранца, а также арендатора квартиры, где были найдены трупы студенток.

Перерезали горло: всплыли жуткие подробности убийства студенток в Харькове

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Перерезали горло: всплыли жуткие подробности убийства студенток в Харькове

Харьков City

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Напомним, что в полицию обратился 19-летний студент и сообщил, что с 31 декабря не может связаться со своими однокурсницами. Правоохранители обнаружили трупы девушек 3 января в квартире на ул. Валентиновской.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Виннице произошло жуткое преступление — в собственной квартире убили двух женщин и двух детей. Подозреваемый в преступлении был задержан в тот же день.

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
УкраинаХарьков
Теги
убийствокриминалНациональная полиция Украины
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
бандитизм грабежи убийства! такое творится по всей стране! порошенко рулит и его опг
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Кожедуб Руслан, заткнись, Пригожинский троль! На паРашу посмотри! Порошенко - ярый противник твоего гопника! И он способен додушить твоего кгбшника!
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