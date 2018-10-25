''Переплюнула кремлевский пул'': одиозная Бондаренко оскандалилась с премией Сенцову

Одиозная экс-нардеп от Партии регионов Елена Бондаренко оскандалилась заявлением касательно вручения престижной премии имени Сахарова украинскому режиссеру Олегу Сенцову, которого незаконно удерживают в российской тюрьме.

Об этом рассказал в своем Telegram-канале известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий, уточнив, что она переплюнула цинизмом весь кремлевский пул. Так, Бондаренко написала, что Сахаров "перевернулся в гробу".

"Сахаров в гробу перевернулся. Он-то за права человека вроде как боролся. А теперь премию его имени раздают тем, кто за право думать иначе вроде как собирался мстить взрывчаткой. То ли Сахаров - террорист, то ли Сенцов - мученик. Рассудите, люди добрые", – написала она на своей странице в Facebook.

Голобуцкий в ответ уточнил, что скандальная Бондаренко даже не побрезговала снимком Сахарова в гробу, что является признаком деструкции личности.

"Лена переплюнула по части заоблачного цинизма весь кремлевский пул. Даже фотографией Сахарова в гробу не побрезговала. Это уже явные признаки не просто морального разложения, а натуральной деструкции личности. От набора подгнивших ошметков действительно не стоит ждать моральности либо совести. А вот в направлении окончательного упокоения подумать стоит", – прокомментировал Голобуцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября Европейский парламент принялофициальное решение о вручении премии Сахарова Сенцову.

В ответ топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев сделал скандальное сравнение награды с признанием Европой Адольфа Гитлера перед войной. Он также пожаловался, что таким образом Запад демонстрирует действия, назло России.