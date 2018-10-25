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''Переплюнула кремлевский пул'': одиозная Бондаренко оскандалилась с премией Сенцову

4.2тЧитать материал на украинском

Одиозная экс-нардеп от Партии регионов Елена Бондаренко оскандалилась заявлением касательно вручения престижной премии имени Сахарова украинскому режиссеру Олегу Сенцову, которого незаконно удерживают в российской тюрьме.

Об этом рассказал в своем Telegram-канале известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий, уточнив, что она переплюнула цинизмом весь кремлевский пул. Так, Бондаренко написала, что Сахаров "перевернулся в гробу".

"Сахаров в гробу перевернулся. Он-то за права человека вроде как боролся. А теперь премию его имени раздают тем, кто за право думать иначе вроде как собирался мстить взрывчаткой. То ли Сахаров - террорист, то ли Сенцов - мученик. Рассудите, люди добрые", – написала она на своей странице в Facebook.

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Голобуцкий в ответ уточнил, что скандальная Бондаренко даже не побрезговала снимком Сахарова в гробу, что является признаком деструкции личности.

"Лена переплюнула по части заоблачного цинизма весь кремлевский пул. Даже фотографией Сахарова в гробу не побрезговала. Это уже явные признаки не просто морального разложения, а натуральной деструкции личности. От набора подгнивших ошметков действительно не стоит ждать моральности либо совести. А вот в направлении окончательного упокоения подумать стоит", – прокомментировал Голобуцкий.

''Переплюнула кремлевский пул'': одиозная Бондаренко оскандалилась с премией Сенцову
''Переплюнула кремлевский пул'': одиозная Бондаренко оскандалилась с премией Сенцову

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября Европейский парламент принялофициальное решение о вручении премии Сахарова Сенцову.

В ответ топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев сделал скандальное сравнение награды с признанием Европой Адольфа Гитлера перед войной. Он также пожаловался, что таким образом Запад демонстрирует действия, назло России.

Читайте все новости по теме "Дело Олега Сенцова" на OBOZREVATEL.

Темы
Дело Олега Сенцовароссийская пропаганда
Персоны
Олег СенцовЕлена БондаренкоАлексей Голобуцкий
Место
Украина
Объект
скандалы
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Daks Viktor
Daks Viktor
Тролли феэсбешные идите сосите у Путлера... Кремлевские траханые сучки...
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Пигин Макс
Пигин Макс
А разве она сказала неправду? Всё верно, эта гнида устраивала теракты, а ему премию Мира.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"Сахаров в гробу перевернулся. Он-то за права человека вроде как боролся. А теперь премию его имени раздают тем, кто за право думать иначе вроде как собирался мстить взрывчаткой. То ли Сахаров - террорист, то ли Сенцов - мученик." Да просто Сахаров тоже не всегда о мире и правах людей думал, помнится он предлагал оснастить торпеды термоядерными (водородными)боеголовками и херануть ими по Америке. Так что он тоже взорвать хотел, только масштабы другие
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