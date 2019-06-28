Озвучены обвинения: в России приняли окончательное решение по пленным морякам

Восьми украинским военнопленным морякам, которые были захвачены Россией в Черном море, предъявили обвинения в окончательной редакции.

Об этом в пятницу, 28 июня, сообщил в Facebook координатор группы адвокатов Николай Полозов.

"В ходе текущей недели Следственное управление ФСБ России провело следственные действия в отношении части военнопленных украинских моряков. Военнопленным Евгению Семидоцкому, Юрию Будзыло, Богдану Небылице, Владимиру Терещенко, Андрею Опрыско, Андрею Драчу, Андрею Эйдеру и Сергею Попову следствие предъявило обвинение в окончательной редакции по ч. 3 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой)", – поделился он.

Пленные моряки

Полозов рассказал, что такая же судьба в течение недели ждет и оставшуюся часть моряков.

"Завершение этого этапа следственных действий означает завершение сбора и процессуального закрепления доказательств в рамках предварительного расследования. После чего наступит стадия ознакомления военнопленных и их адвокатов с материалами уголовного дела", – пояснил он.

Также, по словам правозащитника, военнопленных и их адвокатов ознакомили с результатами проведения комиссионной ситуационной судебной экспертизы.

Полозов рассказал, что в связи с истечением в конце июля сроков содержания под стражей, следствие будет заявлять в Лефортовский районный суд г. Москвы ходатайство о продлении сроков содержания под стражей.

Пленные моряки Украинская правда

"Позиция защиты остаётся неизменной. Захваченные военные моряки являются военнопленными и находятся под защитой III Женевской конвенции 1949 г. "Об обращении с военнопленными", что подтверждается, в том числе, резолюциями ПАСЕ 2259 от 24.01.2019 и 2292 от 26.06.2019, а также докладом УВКПЧ ООН", – подчеркнул он.

Полозов также напомнил, что украинцы обладают иммунитетом в соответствии со ст. 95 Конвенции ООН по морскому праву и в соответствии с приказом Международного трибунала ООН по морскому праву от 25.05.2019 должны быть немедленно освобождены.

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