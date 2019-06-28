Озвучены обвинения: в России приняли окончательное решение по пленным морякам

Восьми украинским военнопленным морякам, которые были захвачены Россией в Черном море, предъявили обвинения в окончательной редакции.
Об этом в пятницу, 28 июня, сообщил в Facebook координатор группы адвокатов Николай Полозов.
"В ходе текущей недели Следственное управление ФСБ России провело следственные действия в отношении части военнопленных украинских моряков. Военнопленным Евгению Семидоцкому, Юрию Будзыло, Богдану Небылице, Владимиру Терещенко, Андрею Опрыско, Андрею Драчу, Андрею Эйдеру и Сергею Попову следствие предъявило обвинение в окончательной редакции по ч. 3 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой)", – поделился он.
Пленные моряки
Полозов рассказал, что такая же судьба в течение недели ждет и оставшуюся часть моряков.
"Завершение этого этапа следственных действий означает завершение сбора и процессуального закрепления доказательств в рамках предварительного расследования. После чего наступит стадия ознакомления военнопленных и их адвокатов с материалами уголовного дела", – пояснил он.
Также, по словам правозащитника, военнопленных и их адвокатов ознакомили с результатами проведения комиссионной ситуационной судебной экспертизы.
Полозов рассказал, что в связи с истечением в конце июля сроков содержания под стражей, следствие будет заявлять в Лефортовский районный суд г. Москвы ходатайство о продлении сроков содержания под стражей.
Пленные моряки
Украинская правда
"Позиция защиты остаётся неизменной. Захваченные военные моряки являются военнопленными и находятся под защитой III Женевской конвенции 1949 г. "Об обращении с военнопленными", что подтверждается, в том числе, резолюциями ПАСЕ 2259 от 24.01.2019 и 2292 от 26.06.2019, а также докладом УВКПЧ ООН", – подчеркнул он.
Полозов также напомнил, что украинцы обладают иммунитетом в соответствии со ст. 95 Конвенции ООН по морскому праву и в соответствии с приказом Международного трибунала ООН по морскому праву от 25.05.2019 должны быть немедленно освобождены.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.
28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девять офицеров ВМС.
Все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить пленных моряков.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.