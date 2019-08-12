"Ответочка до Ростова дойдет": в ВСУ ответили на угрозы "ДНР"

Заявление "пресс-службы народной милиции ДНР" об успешном наступлении на Украину сделано с целью спровоцировать украинских военных спикеров выдать планы Украины.

Но провести подобное наступление практически нереально. Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал экс-спикер Генерального штаба ВСУ, военный эксперт Владислав Волошин.

Бойцы ВСУ, иллюстрация military_tv_ua

Говоря о наступлении по линии Кривой Рог – Кременчуг – Полтава – Киев, он заметил: "Что-то подобное совершить практически нереально, потому что сегодня украинская армия – одна из самых боеготовых в Европе. Потому что мы ведем реальную войну. А полоса у нас многоэшелонированная".

"И сделать это за какой-то вечер, день или неделю – это очень тяжело. Я не скажу, что нереально, потому что в мире реально все. Но это из области фантастики", – подчеркнул эксперт.

Отвечая на вопрос, почему террористы делают подобные заявления, Волошин предположил: "Они хотят услышать комментарии, что мы на это скажем. Они провоцируют нас, чтобы выведать наши планы. Так вот, пусть знают, что у нас глубокоэшелонированная оборона, а армия умеет и может воевать".

"А вот ответочка, которая пойдет туда, возможно, и до Ростова дойдет", – пообещал он.

Как писал OBOZREVATEL, одиозный террорист, "начальник пресс-службы народной милиции "ДНР" Даниил Бессонов сообщил, что "республика" прорвала оборону ВСУ на Донбассе и уже к вечеру 11 августа будет в Киеве.

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