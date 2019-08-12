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"Ответочка до Ростова дойдет": в ВСУ ответили на угрозы "ДНР"

4.2т Читать материал на украинском

Заявление "пресс-службы народной милиции ДНР" об успешном наступлении на Украину сделано с целью спровоцировать украинских военных спикеров выдать планы Украины.

Но провести подобное наступление практически нереально. Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал экс-спикер Генерального штаба ВСУ, военный эксперт Владислав Волошин.

Бойцы ВСУ, иллюстрация

Бойцы ВСУ, иллюстрация

military_tv_ua

Говоря о наступлении по линии Кривой РогКременчугПолтаваКиев, он заметил: "Что-то подобное совершить практически нереально, потому что сегодня украинская армия – одна из самых боеготовых в Европе. Потому что мы ведем реальную войну. А полоса у нас многоэшелонированная".

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"И сделать это за какой-то вечер, день или неделю – это очень тяжело. Я не скажу, что нереально, потому что в мире реально все. Но это из области фантастики", – подчеркнул эксперт.

Отвечая на вопрос, почему террористы делают подобные заявления, Волошин предположил: "Они хотят услышать комментарии, что мы на это скажем. Они провоцируют нас, чтобы выведать наши планы. Так вот, пусть знают, что у нас глубокоэшелонированная оборона, а армия умеет и может воевать".

"А вот ответочка, которая пойдет туда, возможно, и до Ростова дойдет", – пообещал он.

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Как писал OBOZREVATEL, одиозный террорист, "начальник пресс-службы народной милиции "ДНР" Даниил Бессонов сообщил, что "республика" прорвала оборону ВСУ на Донбассе и уже к вечеру 11 августа будет в Киеве.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина Кривой Рог
Тег
Новости Донбасса
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Что такое "украинская ответочка" все хорошо знают. Последствия одной такой "ответочки" болтаются на привязи в Керченском порту и сидят за решеткой в Москве!
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Бля! Это же который раз уебаны Киев берут? О Лондоне и Рейкьявике я молчу, как рыба об лёд...
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Lyakhov Yuri, Ты не рыба, у рыбы мозгов больше, чем у свiдомо МАНДАйнутого бидла!
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Bogdanov Igor
Bogdanov Igor
Кастрюли, парад в Севастополе уже провели? ))))
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