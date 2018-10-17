Отправлял SMS от имени жертвы: подробности убийства на Харьковщине

В Харьковской области к 15 годам лишения свободы приговорили рецидивиста, убившего 75-летнюю женщину.

Трагедия произошла в Барвенковском районе, сообщила пресс-служба прокуратуры ведомства.

Как стало известно, 50-летний мужчина, ранее судимый за убийство, одолжил 50 тыс. грн у пожилой женщины, при этом долг отдавать не спешил. Женщина неоднократно требовала возврата денег и в конце концов у мужчины возникла идея задобрить своего кредитора.

Когда женщина пришла в очередной раз, должник накрыл стол. Во время застолья мужчина незаметно стащил у бабушки телефон.

Обнаружив пропажу телефона, женщина обвинила хозяина в воровстве, а также напомнила ему про долг. Тогда мужчина задушил бабушку, а тело закопал у себя в огороде.

Гугл. Карты

Также рецидивист присвоил себе банковскую карточку погибшей и с помощью мобильного жертвы, перечислил с нее деньги на свой счет.

"Чтобы скрыть преступление, мужчина несколько дней писал SMS родственникам убитой якобы от ее имени. Однако в сообщениях осужденный делал много ошибок, а погибшая всегда писала грамотно", - отмечает пресс-служба прокуратуры. В итоге в декабре прошлого года правоохранители задержали убийцу.

На сегодняшний день прокуратура подала апелляцию, требуя для рецидивиста пожизненного заключения.

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