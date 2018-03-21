"Спросите у психиатра": Колесников раскрыл роль Савченко в подготовке госпереворота

Народный депутат Надежда Савченко и арестованный глава организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан не могли быть организаторамы попытки совершения государственного переворота.

Об этом эфире ObozTV заявил военный эксперт Юрий Колесников.

"У нас есть прекрасная психиатрическая служба. Мы постоянно попадаем в ситуацию, когда нам врут все. Когда говорят, что Рубан и Савченко что-то планировали. Во-первых, Савченко с такими проблемами психики ничего не может организовать. Спросите это у психиатра. Он вам это повторит. А Рубан ничто и звать его никак", - подчеркнул Колесников.

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По его словам, они оба стали разменными монетами реальных организаторов и украинских спецслужб.

"Это люди, которых отдали настоящие организаторы, когда их прижало СБУ к стенке и сказало: Ребята, есть проблема. Работа проведена, кого вы отдаете? "Мы отдаем вот этого дурака и вот эту дуру", - добавил он.

При этом ветеран АТО предположил, что Савченко имеет высокое покровительство в стенах украинского парламента.

"Вы понимаете, что перед тем, как так себя вести, она испугано нажралась и уехала из страны. Там ей дали совет и она вернулась", - заключил Колесников.

Как писал "Обозреватель", ранее Савченко заявила, что в Украине более чем достаточно военных, готовых устроить в стране военный переворот.