От Захарченко избавятся: стало известно о грандиозных планах Кремля

Россия избавится от главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко и откажется от так называемых выборов, чтобы вернуть Донбасс в Украину.

Об этом в интервью журналу "Країна" заявил президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш.

"Я думаю, что "выборы" там сейчас не будут проходить, хотя они назначены по их закону, так называемому, на этот год. Не будут проходить, если будут подвижки какие-то, чтобы всучить это назад в Украину, на условиях России. Потому что их не выгодно тогда проводить, и не за чем. Россия заинтересована в сохранении вот этих Захарченок, Пасечников, Плотницких. Сейчас это не имеет значения. Потому что тогда она их заберет и поменяет "элиту", - заявил он.

Гармаш добавил, что это будет одна из таких услуг, которую Россия якобы окажет Украине.

"Ясно, что с Захарченко ни под каким статусом Донбасс в Украину не вернется. То есть Захарченко придется или убирать, или уезжать в Россию. Поэтому в этом году, Россия, имея надежды на договоренности с Западом, и на то, что заставит нас реализовать политическую часть Минских соглашений – может отказаться от "выборов", - подчеркнул он.

По его словам, именно так и сложится ситуация. Потому что "ДНР" изменили "конституцию", чтобы Захарченко не мог проводить "выборы" и сохранить свои "полномочия".

"Если это не сработает, то выборы будут проведены в качестве давления на Украину и мировое сообщество, заинтересованное в процессе урегулирования", - резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее журналист Денис Казанский рассказал, почему Россия не отдаст Донбасс Украине.