Освобождение будет плановым: в Украине указали на важный момент в войне с "ЛДНР"

Освобождение оккупированного Донбасса будет плановым, а любые заявления террористов "ЛДНР" о том, что Украина планирует наступление или какие-либо провокации стоит воспринимать только как элемент информационно-психологической войны, которую ведет Россия.
Об этом военный эксперт и блогер Алексей Арестович рассказал в интервью "Апострофу".
"Война на возвращение Донбасса – это наше плановое мероприятие, не надо из этого делать сенсацию, мы его планово вернем", - подчеркнул он.
Арестович отмечает, что в этом конфликте есть разные уровни: тактический, оперативный и стратегический.
"Это (заявления террористов о готовящемся нападении сил АТО. – Ред.) тактический ход в бесконечной информационной войне. А большая война – это стратегический вопрос, она не начинается с трех заметок в газетах или заявлений полупьяного Захарченко. И не так проводится подготовка, это просто хайп. Просто у них сейчас проводится очередной призыв в ряды "войск "ЛНР/ДНР", нужно попугать немножко. Мол, если ты любишь свой родной край, надо идти, попадать под украинские Javelin. И это просто для внутреннего пользования в связи с организационно-мобилизационными мероприятиями и призывной кампанией, все", - объяснил Арестович.
Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак "раскрыл тактику России по Украине, пообещав, что танки больше не пойдут по нашей территории.
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