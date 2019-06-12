"Остановили русских!" Генерал США объяснил, чем ВСУ лучше войск Путина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намного лучше придерживаются режима прекращения огня на Донбассе, что дает Киеву преимущество над Москвой в переговорах.

Такое мнение высказал бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью "Апострофу".

"Я хотел бы отметить усилия украинских Вооруженных сил — мужчин и женщин, которые остановили русских. Думаю, какие бы переговоры не происходили, украинцы могут быть уверены в качествах своих военных. США и все члены НАТО заявили, что они поддерживают суверенитет Украины и отрицают незаконную аннексию Крыма", — отметил он.

В то же время, по его словам, Россия препятствует ОБСЕ в выполнении их работы, нарушает правила прозрачности.

ВСУ на Донбассе Regnum

Ходжес подчеркнул, что "любой человек, имеющий хоть какой-то военный опыт или данные разведки", не поверит в то, что террористы на Донбассе действуют самостоятельно.

"Там есть российские офицеры на всех уровнях. И нарушение договоренностей "сепаратистами" происходит с разрешения и с ведома российских офицеров. В американской армии каждый солдат имеет право защищать себя, применяя соответствующее вооружение. И, конечно, россияне пытаются провоцировать украинцев к нарушению договоренностей, а потом пытаются обвинить их же в нарушении режима прекращения огня. Поэтому я бы пригласил сюда столько наблюдателей и журналистов, насколько это возможно, — чтобы они увидели и убедились в этом", — пояснил он.

Таким образом, по словам генерала, можно добиться прозрачности, чтобы показать, что на самом деле делает Украина и как она уважает соглашения о прекращении огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе был ликвидирован еще один террорист "ДНР" из подразделения "Восток".

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