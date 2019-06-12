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/Новости расследований

"Остановили русских!" Генерал США объяснил, чем ВСУ лучше войск Путина

2.5тЧитать материал на украинском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намного лучше придерживаются режима прекращения огня на Донбассе, что дает Киеву преимущество над Москвой в переговорах.

Такое мнение высказал бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью "Апострофу".

"Я хотел бы отметить усилия украинских Вооруженных сил — мужчин и женщин, которые остановили русских. Думаю, какие бы переговоры не происходили, украинцы могут быть уверены в качествах своих военных. США и все члены НАТО заявили, что они поддерживают суверенитет Украины и отрицают незаконную аннексию Крыма", — отметил он.

В то же время, по его словам, Россия препятствует ОБСЕ в выполнении их работы, нарушает правила прозрачности.

ВСУ на Донбассе

ВСУ на Донбассе

Regnum

Ходжес подчеркнул, что "любой человек, имеющий хоть какой-то военный опыт или данные разведки", не поверит в то, что террористы на Донбассе действуют самостоятельно.

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"Там есть российские офицеры на всех уровнях. И нарушение договоренностей "сепаратистами" происходит с разрешения и с ведома российских офицеров. В американской армии каждый солдат имеет право защищать себя, применяя соответствующее вооружение. И, конечно, россияне пытаются провоцировать украинцев к нарушению договоренностей, а потом пытаются обвинить их же в нарушении режима прекращения огня. Поэтому я бы пригласил сюда столько наблюдателей и журналистов, насколько это возможно, — чтобы они увидели и убедились в этом", — пояснил он.

Таким образом, по словам генерала, можно добиться прозрачности, чтобы показать, что на самом деле делает Украина и как она уважает соглашения о прекращении огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе был ликвидирован еще один террорист "ДНР" из подразделения "Восток".

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Иванов Петр
Иванов Петр
"чем ВСУ лучше войск Путина"??? Ну и чем?
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