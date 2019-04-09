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"Остались только следы на асфальте!" ВСУ расправились с российским оккупантом

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Вооруженные силы Украины ликвидировали еще одного российского террориста на Донбассе.

Об убийстве оккупанта сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Facebook.

Военный отметил, что 200-я бригада пополнилась Владом Ушаковым ("Якут") из российского Ленска.

Также он обнародовал пост о погибшем: "Оглушительный грохот и вибрирующий пол разбудили меня. Парни ехали. Утром увидела следы на асфальте, парни поймут".

"Остались только следы на асфальте!" ВСУ расправились с российским оккупантом
"Остались только следы на асфальте!" ВСУ расправились с российским оккупантом
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"Остались только следы на асфальте!" ВСУ расправились с российским оккупантом
"Остались только следы на асфальте!" ВСУ расправились с российским оккупантом
"Остались только следы на асфальте!" ВСУ расправились с российским оккупантом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе был убит российский наемник из Казахстана Александр "Анапа" Крикунов.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
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