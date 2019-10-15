Осталась маленькая дочь: появились новые подробности о погибшей защитнице Украины

Погибшая от снайперской пули в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе военная Ярослава Никоненко служила в охране Генерального штаба ВСУ и была родом из Полтавской области.
Подробности об убитой военнослужащей сообщает "Новинарня".
Отмечается, что Никоненко родилась 25 августа 1983 года в Миргороде на Полтавщине. Она – дочь воина батальона "Айдар", ветерана Афганистана Сергея Никоненко, который погиб 18 января 2015 в результате обстрела российскими оккупантами с РСЗО "Град" села Трехизбенка.
Тогда после 3 часов ночи несколько снарядов попали в помещение сельской школы, а 52-летний солдат-доброволец Никоненко прикрыл собой комплекты патронов, чем уберег не одну жизнь. Сам получил тяжелые ранения и скончался в больнице города Счастье.
На Донбассе убили дочь воина "Айдара"
Facebook Ярославы Никоненко
На Донбассе убили дочь воина "Айдара"
Facebook Ярославы Никоненко
Погибшая военная во всем поддерживала отца и после его смерти стала заниматься волонтерством, а вскоре и сама пошла на фронт. Там она числилась как прикомандированная.
Никоненко служила в 101-й бригаде охраны Генштаба ВСУ (это элитное соединение с ППД в Киеве, которое подчиняется непосредственно начальнику Генерального штаба – главнокомандующему Вооруженных сил Украины).
Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) сообщил в Facebook, что у погибшей военной осталась дочь.
На Донбассе погибла военная ВСУ Ярослава Никоненко
Twitter Анатолия Штефана (Штирлица)
На Донбассе погибла военная ВСУ Ярослава Никоненко
Facebook Ярославы Никоненко
На Донбассе погибла военная ВСУ Ярослава Никоненко
Facebook Ярославы Никоненко
Солдат Никоненко Ярослава сьогодні загинула від підступної ворожої снайперської кулі у зоні проведення ООС. Вічна пам'ять тобі.— Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) October 15, 2019
Допомога родині: картка сестри Ніконенко Богдани Сергіївни 5168 7427 1943 9899
Донька залишилася без матері... pic.twitter.com/S9isuw9nah
Как сообщал OBOZREVATEL, Никоненко и еще один военнослужащий ВСУ были убиты оккупантами 15 октября.
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