Главная Новости
16 октября • обновлено в 00:31
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Осталась маленькая дочь: появились новые подробности о погибшей защитнице Украины

612 Читать материал на украинском

Погибшая от снайперской пули в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе военная Ярослава Никоненко служила в охране Генерального штаба ВСУ и была родом из Полтавской области.

Подробности об убитой военнослужащей сообщает "Новинарня".

Отмечается, что Никоненко родилась 25 августа 1983 года в Миргороде на Полтавщине. Она – дочь воина батальона "Айдар", ветерана Афганистана Сергея Никоненко, который погиб 18 января 2015 в результате обстрела российскими оккупантами с РСЗО "Град" села Трехизбенка.

Новости
Оккупанты пошли в атаку: за независимость Украины погибли двое героев ВСУ, один – ранен

Тогда после 3 часов ночи несколько снарядов попали в помещение сельской школы, а 52-летний солдат-доброволец Никоненко прикрыл собой комплекты патронов, чем уберег не одну жизнь. Сам получил тяжелые ранения и скончался в больнице города Счастье.

На Донбассе убили дочь воина "Айдара"

На Донбассе убили дочь воина "Айдара"

Facebook Ярославы Никоненко

На Донбассе убили дочь воина "Айдара"

На Донбассе убили дочь воина "Айдара"

Facebook Ярославы Никоненко

Погибшая военная во всем поддерживала отца и после его смерти стала заниматься волонтерством, а вскоре и сама пошла на фронт. Там она числилась как прикомандированная.

Никоненко служила в 101-й бригаде охраны Генштаба ВСУ (это элитное соединение с ППД в Киеве, которое подчиняется непосредственно начальнику Генерального штаба – главнокомандующему Вооруженных сил Украины).

Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) сообщил в Facebook, что у погибшей военной осталась дочь.

На Донбассе погибла военная ВСУ Ярослава Никоненко

На Донбассе погибла военная ВСУ Ярослава Никоненко

Twitter Анатолия Штефана (Штирлица)

На Донбассе погибла военная ВСУ Ярослава Никоненко

На Донбассе погибла военная ВСУ Ярослава Никоненко

Facebook Ярославы Никоненко

На Донбассе погибла военная ВСУ Ярослава Никоненко

На Донбассе погибла военная ВСУ Ярослава Никоненко

Facebook Ярославы Никоненко

Как сообщал OBOZREVATEL, Никоненко и еще один военнослужащий ВСУ были убиты оккупантами 15 октября.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Генеральный штаб ВСУ
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
9
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Покойся с Миром
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Franta Bonanta
Franta Bonanta
Опять каратели, уже семьями
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel