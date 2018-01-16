Оккупанты в Крыму приговорили украинского активиста к 3 годам колонии

Подконтрольный оккупантам Раздольненский районный суд в Крыму приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Отметим, что оккупационная прокуратура запрашивала для обвиняемого 5 лет и 1 месяц лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и оплату штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила, что ведомство будет усиливать международное давление на Россию для освобождения Балуха.

По ее словам, Украина выражает протест и считает приговор "сфабрикованным решением незаконного суда".

Сфабриковане рішення незаконних судів. Висловлюємо протест. Будемо посилювати міжн тиск на РФ зі звільнення В.Балуха https://t.co/qi3wcbOWWY — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) January 16, 2018

Напомним, что Балух во время своего заключительного слова на заседании 15 января заявил, что дело против него "сфабриковано в связи с его политической позицией" и это не заставит его любить "новую Родину".

Напомним, после оккупации полуострова Балух публично высказывался о том, что включение Крыма в состав России является незаконным.

В знак протеста в марте 2014 он вывесил государственный флаг Украины на крыше своего дома. После этого "власти" полуострова стали преследовать его. Впоследствии флаг был сорван, а его пытались обвинить в краже запчастей от трактора Т-74 и автомобиля ВАЗ.

Позже сотрудники российского ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Балух, обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Балух был приговорен к исправительным работам.

Сейчас его судили по двум статьям - хранение оружия и боеприпасов и взрывчатки.