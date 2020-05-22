Оккупанты на Донбассе ударили по ВСУ из беспилотника: ранен украинский воин

В пятницу, 22 мая, террористы в зоне ООС на Донбассе ранили украинского военнослужащего.

Как сообщил пресс-центр ООС, российско-оккупационные войска в очередной раз обстреляли военных ВСУ вблизи населенного пункта Старогнатовка.

На Донбассе ранили украинского бойца, сбросив с беспилотника выстрел

"Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение", – говорится в сообщении.

Воина оперативно доставили в госпиталь, где ему оказывают медицинскую помощь.

"Такие коварные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ", – отметили в ООС.

Потери противника пока уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты и их наемники на Донбассе продолжают нарушать Минские договоренности и активно стягивают тяжелое вооружение поближе к линии разграничения.

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