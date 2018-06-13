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Одна из самых сильных: названо главное преимущество армии Украины

2.1тЧитать новость на украинском

Украинская армия достаточно боеспособная, чтобы обеспечить Украине равноправное членство в НАТО в будущем.

Об этом заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский в интервью "Сегодня".

"С тем военным потенциалом, который сегодня есть у Украины, в свой военный потенциал НАТО получит не нахлебника, а боевую единицу. И на этом нужно делать особый упор. Тем более, что при таком количестве консультантов и помощников, которые сегодня есть и в Нацгвардии, и в ВСУ, которые видят, как готовятся подразделения и целые соединения ВС, это уже не секрет, что украинская армия если не одна из самых сильных в Европе, то достаточно боеспособная", - подчеркнул он.

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По словам эксперта, у украинской армии есть преимущество - она испытанная не где-нибудь, а в боях с Россией – главным соперником НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны Эстонии Юрий Луйк заявил, что Украина и Грузия должны быть готовы к членству в НАТО, чтобы вступить в Альянс в подходящий момент.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
НАТО
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Русский Солдат
Русский Солдат
Ну если эксперт на полном серьезе говорит о том, что украинская армия испытана в боях с армией России, то дальше ехать не куда. ДНР и ЛНР получают от России все виды помощи, но Россия не воюет на Донбассе своими войсковыми подразделениями. А армия России есть в Крыму, идите и отберите его назад, но нет.
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