Одна из самых сильных: названо главное преимущество армии Украины

Украинская армия достаточно боеспособная, чтобы обеспечить Украине равноправное членство в НАТО в будущем.

Об этом заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский в интервью "Сегодня".

"С тем военным потенциалом, который сегодня есть у Украины, в свой военный потенциал НАТО получит не нахлебника, а боевую единицу. И на этом нужно делать особый упор. Тем более, что при таком количестве консультантов и помощников, которые сегодня есть и в Нацгвардии, и в ВСУ, которые видят, как готовятся подразделения и целые соединения ВС, это уже не секрет, что украинская армия если не одна из самых сильных в Европе, то достаточно боеспособная", - подчеркнул он.

По словам эксперта, у украинской армии есть преимущество - она испытанная не где-нибудь, а в боях с Россией – главным соперником НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны Эстонии Юрий Луйк заявил, что Украина и Грузия должны быть готовы к членству в НАТО, чтобы вступить в Альянс в подходящий момент.