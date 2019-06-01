Обвиняют полицию: под Киевом 5-летнему ребенку прострелили голову

В городе Переяслав-Хмельницький под Киевом 5-летний мальчик получил огнестрельное ранение в голову после выстрела, к которому могут быть причастны сотрудники местного отдела полиции.

Об этом информирует пресс-служба Государственного бюро расследований. Уточняется, что инцидент произошел 31 мая около 16:00, когда ребенок гулял недалеко от своего дома.

Мальчик был доставлен в реанимационное отделение КНС "Переяслав-Хмельницкий ЦРБ" с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы, перелома височной кости.

Иллюстрация Корреспондент.net

"Согласно проведенному оперативному вмешательству медицинских работников установлено наличие у малолетнего проникающих огнестрельных телесных повреждений головы.

Учитывая полученную информацию, полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого за 70-150 метров обнаружили гильзы от патронов Флобера, стаканчик и банки", – сказано в сообщении.

При этом сперва работники полиции утверждали, что мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, когда гулял у дома вместе с тремя другими детьми.

Следователи ГБР начали досудебное расследование по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений несовершеннолетнему (ч. 1 ст. 121 УК Украины).

В рамках уголовного производства проводятся неотложные следственные действия, в том числе обыски по месту жительства полицейских, у них изъяты патроны и другое оружие.

"Следователями ГБР готовится задержание двух полицейских в порядке ст. 208 УК, а также сообщение о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка и избрание меры пресечения", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, полиция Киевской области сообщила, что мальчик находится в реанимационном отделении. "За его жизнь борются врачи", – сказано в сообщении.

Там же указывается, что выстрел в сторону ребенка мог быть случайным, а должности подозреваемых не указываются.

В свою очередь департамент здравоохранения Киевской ОГА в Facebook сообщил, что около 15:55 31 мая "в травматологическое отделение Переяслав-Хмельницкой центральной районной больницы обратились родители пятилетнего Кирилла с предварительным диагнозом открытая черепно-мозговая травма".

"Ребенок был окровавлен и, очевидно, имел травму головы и судороги. По словам очевидцев, родители нашли мальчика на улице и подумали, что он ударился головой о бровку", – говорится в сообщении.

В больнице у ребенка обнаружено пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждение головного мозга.

"Ребенок в тяжелейшем состоянии, на аппарате искусственного дыхания", – добавили в департаменте.

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 5 мая под Киевом в городе Барышевка неизвестный устроил стрельбу возле ресторана. Жртвой нападения стал заместитель начальника Барышевского отделения полиции майор Антон Павленко.

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