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24 сентября • обновлено в 14:17
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"Нажали кнопку и убили Даню": обвиняемые в теракте в Харькове могут оказаться на свободе

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Россия включила в списки на обмен Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Их подозревают в организации теракта в Харькове в 2015 году, при котором погиб 15-летний школьник Даниил Дидык.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Андрей Цаплиенко, обеспокоившись тем, что очень скоро возможные виновники гибели юного патриота могут оказаться на свободе.

Подозреваемые в теракте в Харькове

Подозреваемые в теракте в Харькове

Facebook Андрея Цаплиенко

"15-летний Даня Дидык шел впереди колонны с украинским флагом во время шествия достоинства в Харькове в 2015 году. Террористы, которые наблюдали за движением колонны и взорвали взрывное устройство с телефона, не могли не видеть, что к взрывчатке подходит ребенок. Но они нажали кнопку и убили Даню и еще трех украинских активистов. Нелюдей собираются отпустить на свободу. Я только узнал, что россияне включили в список на обмен Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова", – написал он.

Цаплиенко напомнил, что подозреваемые установили тогда в снегу МОН-100, начиненную 2 кг тротила и 400 шариками из стали диаметром 10 миллиметров. Эти поражающие элементы должны были разлететься на 120 метров вперед и убить десятки людей. Однако большинство участников патриотического шествия тогда спасла "Газель", которая случайно оказалась между миной и толпой.

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"Маленький патриот Даня и еще трое украинских активистов погибли. И в моем родном Харькове после теракта еще долго не было шествий с украинскими флагами. Эти подонки именно этого и хотели. Чтобы Харьков, где тысячи латентных сепаров до сих пор ждут "русское наступление", боялся. Этого хотели и те люди в России, которые должны были заплатить Дворникову, Башлыкову и Тетюцкому за этот страх и смерть харьковских патриотов", – возмутился Цаплиенко.

Даня Дидык

Даня Дидык

Facebook Андрея Цаплиенко

Журналист согласился с тем, что из России необходимо вытаскивать три сотни украинских пленных. Однако он усомнился в том, что это стоит делать любой ценой.

"Что будут чувствовать родители Дани, когда убийц просто отпустят в Россию? В честь Дани Дидыка предлагали назвать харьковскую школу, где учился маленький патриот. Кто-то влиятельный сделал так, чтобы этого не произошло. У меня все", – подытожил Цаплиенко.

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Темы
Обмен пленными Взрыв в Харькове
Персона
Андрей Цаплиенко
Место
Украина Харьков
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