Обвал моста в Генуе: украинка чудом выжила после падения с высоты 80 м

В результате обрушения моста в Генуе пострадала украинка и ее супруг молдаванин, и сейчас они находятся в больнице "Сан Мартин".

Как сообщило украинское консульство в Милане в Facebook, об этом проинформировала префектура города Генуя.

"Двое пострадавших находятся в больнице "Сан Мартин", с которой Генеральное консульство поддерживает постоянную связь. В другие больницы "Галлиера" и "Вилла Скасси" пострадавшие украинцы на госпитализацию ни поступали", - сказано в сообщении.

Как стало известно позже, у украинки диагностирован перелом позвоночника и перелом ноги. Медики говорят, что украинке Наталье нужна операция, после которой она должна провести в больнице минимум две недели, передает "ТСН".

По информации местного издания Caserta.report Евгений Бабин и Наталья Елина в момент обрушения находились в автомобиле на мосту. Им удалось выжить после падения с высоты более чем 80 метров, после чего спасатели обнаружили их под завалами.

Евгений Бабин и Наталья Елина casertareport.it

В больнице им удалось связаться с сыном Богданом, на первый телефонный звонок которого ответил один из спасателей.

Отмечается, что сейчас здоровью пары ничего не угрожает. Они направлялись на отдых в Ниццу.

Как сообщал OBOZREVATEL, крушение моста произошло 14 августа, в результате чего погибли более 30 человек.

По предварительной информации, причиной катастрофы могло стать ослабление несущих конструкций, хотя очевидцы рассказывали о попадании молнии.