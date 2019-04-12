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"Чтобы захватить, надо уничтожить": экс-спикер Генштаба ВСУ назвал единственный способ завершения войны на Донбассе

3.2тЧитать материал на украинском

Единственный способ разрешить ситуацию на Востоке и Юге Украины – это политико-дипломатический путь. На этом настаивают все ключевые фигуры украинского политикума.

Так в эфире ObozTV сказал военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. Он объяснил, что "идея отправиться армией вперед, освобождая оккупированные населенные пункты от террористов, – это бред".

"Мы должны учитывать опыт современных вооруженных конфликтов. Для того, чтобы захватить город, его надо уничтожить полностью. Концепция и позиция высшего военно-политического руководства Украины направлена на то, чтобы не допустить потерь мирного населения. Государство сейчас находится в состоянии турбулентности, идут избирательные гонки и практически все кандидаты предлагают свои пути решения конфликта. Подавляющее большинство из политиков сосредоточивается именно на политико-дипломатическом разрешении ситуации", – сказал он.

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Обострение на Донбассе не связано с предвыборным процессом в Украине, убежден эксперт. Он отметил, что причиной этого является сезонный фактор.

"Чтобы захватить, надо уничтожить": экс-спикер Генштаба ВСУ назвал единственный способ завершения войны на Донбассе

Генштаб

"Как только появляются листья на деревьях, так называемая "зеленка", то тогда начинают активнее действовать диверсионно-разведывательные группы. Относительно событий, связанных с выборами, то безусловно, Россия внимательно следит за ходом событий, но я не думаю, что она станет напрямую вмешиваться в этот процесс с применением вооруженных сил", – добавил Селезнев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Российская Федерация в 2019 году может подготовиться к вооруженному конфликту со странами НАТО и попробовать вмешаться в выборы в Европарламент. К такому выводу пришла служба внешней разведки Эстонии после оценки угроз военных действий.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Владислав Селезнев
Место
Украина
Теги
ООСНовости ДонбассаВСУГенеральный штаб ВСУвойна
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
"Концепция и позиция высшего военно-политического руководства Украины направлена на то, чтобы не допустить потерь мирного населения" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Поезжай в Донецке расскажи про эту концепцию
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Питон Каа
Питон Каа
При попытке ВСУ перейти в наступление на Донбассе они будут немедленно уничтожены ракетно-бомбовыми ударами ВС РФ, без прямого соприкосновения. Об этом Путин бандерлогов уже давно предупредил. Они к курсе, что живы до той поры, пока им это позволяет Россия.
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Trail Blóðug
Trail Blóðug
як корінний мешканець Донбасу я можу сказати - треба вже знищувати все донбасянське. бо все воно понаїхало.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Trail Blóðug, твоих родителей тоже?
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