"Чтобы захватить, надо уничтожить": экс-спикер Генштаба ВСУ назвал единственный способ завершения войны на Донбассе

Единственный способ разрешить ситуацию на Востоке и Юге Украины – это политико-дипломатический путь. На этом настаивают все ключевые фигуры украинского политикума.

Так в эфире ObozTV сказал военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. Он объяснил, что "идея отправиться армией вперед, освобождая оккупированные населенные пункты от террористов, – это бред".

"Мы должны учитывать опыт современных вооруженных конфликтов. Для того, чтобы захватить город, его надо уничтожить полностью. Концепция и позиция высшего военно-политического руководства Украины направлена на то, чтобы не допустить потерь мирного населения. Государство сейчас находится в состоянии турбулентности, идут избирательные гонки и практически все кандидаты предлагают свои пути решения конфликта. Подавляющее большинство из политиков сосредоточивается именно на политико-дипломатическом разрешении ситуации", – сказал он.

Обострение на Донбассе не связано с предвыборным процессом в Украине, убежден эксперт. Он отметил, что причиной этого является сезонный фактор.

Генштаб

"Как только появляются листья на деревьях, так называемая "зеленка", то тогда начинают активнее действовать диверсионно-разведывательные группы. Относительно событий, связанных с выборами, то безусловно, Россия внимательно следит за ходом событий, но я не думаю, что она станет напрямую вмешиваться в этот процесс с применением вооруженных сил", – добавил Селезнев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Российская Федерация в 2019 году может подготовиться к вооруженному конфликту со странами НАТО и попробовать вмешаться в выборы в Европарламент. К такому выводу пришла служба внешней разведки Эстонии после оценки угроз военных действий.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!