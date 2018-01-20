Обмен пленными на Донбассе: стало известно, когда это произойдет

Новый этап обмена пленными на Донбассе вероятнее всего пройдет в феврале или марте.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире канала "NewsOne".

"Я очень надеюсь, что речь идет о феврале-марте, скорее даже о феврале. Такое у меня ощущение и предчувствие", - заявил он.

Такие сроки Тука связал с предстоящими выборами президента России, которые состоятся 18 марта. По его мнению, действующему главе РФ Владимиру Путину это выгодно.

"Дело в том, что в марте должны пройти выборы господина Путина, очередные выборы на должность президента РФ, и ему было бы неплохо в процесс выборов войти в белой дозе миротворца", - отметил он.

Замминистра также подчеркнул, что все эти годы позиция российской власти заключается в словах: "нас тут нет".

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Верховной Раде заявили, что обмен пленными по формуле "всех на всех" состоится только после завершения вооруженного конфликта.