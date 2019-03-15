"Няша" Поклонская собралась с походом на Киев

Бывший "прокурор" оккупированного Крыма и депутат нелегитимной Госдумы Наталья Поклонская заявила, что в перспективе ближайших лет Россия якобы расширит свои границы и присоединит Киев.

Более того, она назвала столицу Украины русским городом. Нетрезвыми размышлениями коллаборационистка поделилась на пресс-конференции в Москве, сообщает одно из пропагандистских СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Наталья Поклонская ТАСС

"А какой будет Россия через пять-десять лет — я вам скажу — процветающей, сильной и будет увеличивать свои старые, добрые, кровные границы и, я надеюсь, что и Киев, наш Киев, тоже будет процветать", — самоуверенно сказала скандальная Поклонская.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Поклонская и ее муж Иван Соловьев решили выпустить "российское шампанское" под брендом "Няш-мяш". Предательница Украины не исключила, что в будущем сочетание "Няш-мяш" может быть зарегистрировано в качестве торговой марки.

Также в оккупированном Крыму уже вышла линейка косметики "Няш-мяш".

Недавно изменница Родины опозорилась презентацией автобиографии "Крымская весна: до и после. История из первых уст". Издание "няша" приурочила к пятой годовщине захвата полуострова.

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