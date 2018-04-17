Главная
УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Нужны люди с мозгами": озвучена главная проблема армии Украины

908Читать новость на украинском

Одной из самых больших проблем украинской армии является то, что была разрушена преемственность армейских поколений.

"Потому очень многие вещи возрождаются именно на волонтерских началах. Так было, к примеру, с тактической медициной. Хороших специалистов у нас мало во всех сферах. И в армии в том числе. Ей по-прежнему критически нужны люди с мозгами, которые смогут научить чему-то военных", - заявил в интервью "Обозревателю" волонтер Роман Доник.

По его словам, в армии очень хромает система обучения.

Новости
Система Бундесвера: в ВСУ могут появиться новые войска

"У нас учебки оставляют желать лучшего. Поэтому волонтеры и ездят до сих пор. Поэтому мы ездим. Потому что мы кроме волонтерской помощи занимаемся еще и пулеметами. Обучаем пулеметчиков работать эффективно", - подытожил Доник.

Как сообщал "Обозреватель", глава МВД Арсен Аваков пояснил, кто поможет Украине освободить Донбасс.

Место
Украина
Поделиться в Facebook

Наши блоги