Нож на цепи и апельсины с наркотиками: появились эксклюзивные подробности о Зайцевой из "колонии"

В Покровском исправительном центре №79 (Днепропетровская область) рассказали, как отбывает наказание Алена Зайцева за смертельное ДТП в Харькове.

Подробностями поделилась начальница центра Инна Мицюк, отметив, что осужденная находится в "секторе для дтпшников", передает УНИАН.

Смартфон ей выдают в дежурной части, гулять можно в небольшом дворике, огражденном стеной с колючей проволокой. Зайцева может выходить из своего сектора на работу только в сопровождении сотрудников учреждения.

Сама Зайцева от разговора с журналистами отказалась. Ее вывели из сектора, чтобы она даже случайно не встретилась с ними.

В комнате с ней сидят еще три женщины. "Место далеко не барак, скорее, похоже на общежитие с интерьером: кровать и одна на двоих тумба. Рассчитана спальня на семь человек, но живут там четверо. На стенах, покрашенных в бледный бежевый цвет, нет ни икон, ни картин, ни фото. Порядок, без преувеличения, идеальный. И его, как нельзя лучше, подчеркивают коврики с вышитыми надписями. У одной двери "спальня", у соседней - "комната". Выглядит, это как могильная плита на возможности что-то изменить по своему усмотрению", - отметил корреспондент.

Покровский исправительный центр УНИАН

Покровский исправительный центр УНИАН

Покровский исправительный центр УНИАН

Покровский исправительный центр УНИАН

Покровский исправительный центр УНИАН

Покровский исправительный центр УНИАН

Кроме спален в "секторе" есть еще несколько помещений. В одном из них на тумбе стоит телевизор с плоским экраном, два обеденных стола. Осужденные могут отказаться от питания в общей столовой и готовить сами. Полноценный обед не приготовишь, но можно запарить овсянку, разогреть сосиски в микроволновке и т.п. Столовые ножи прикованы к столам цепочками.

Из 83 осужденных так питаются 12, включая Зайцеву. Продукты присылают родственники. Если есть деньги, можно вызвать курьера. Есть и те, кто ездит в супермаркет, но в сопровождении инспекторов.

"У нас вышивают вышиванки. Предложили поработать в мастерской Зайцевой, она согласилась. У нас ручная вышивка, не машинная. Дали ей вышить галстук – получилось, кто-то ее учил держать в руках иглу с нитками, - рассказывает начальница исправительного центра. – У нас обязательного труда нет, она могла бы не работать. Но потом приходит время, когда должна наступить льгота. Чтобы получить условно-досрочное освобождение, лучше работать, участвовать в жизни колонии и не нарушать".

По словам Мицюк, Зайцева может рассчитывать на минимальную зарплату, но при условии выполнения определенного объема работ (оплата сдельная). При этом, из суммы вычитаются деньги на питание, "коммунальные" и т.д. Кроме этого, виновницы ДТП из зарплаты выплачивают компенсацию семьям потерпевших.

По словам начальницы исправительного центра, Зайцева будет работать сорок часов в неделю. И если будут заказы от покупателей, если они будут сделаны, то зарплата может составлять, примерно, 2000 гривен.

"Они в 17-40, четко по закону, выходят с работы. А, вот, кто "вкалывает" - мы. Работаем с восьми до восьми… У одной нашей осужденной десять лет назад сгорел дом с паспортом. Ей на свободе он был не нужен, а мы теперь до потолка подпрыгиваем, чтобы документы восстановить. И они нас грязью поливают! Если бы мы разрешали проносить наркотики, то никаких жалоб не было, - возмущается Мицюк. - Недавно пытались передать "наколотые апельсины". Действительно в них вкололи наркотик, мы заметили подгнившее место укола. До этого вкладывали в овощи, разрезали и склеивали. У них голова насчет этого "варит".

Как сообщал OBOZREVATEL, целый ряд нарушений обнаружили в Покровском исправительном центре №79, куда в начале сентября этапировали виновницу смертельного ДТП в Харькове на улице Сумской Алену Зайцеву.

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