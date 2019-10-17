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17 октября • обновлено в 16:03
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Нож на цепи и апельсины с наркотиками: появились эксклюзивные подробности о Зайцевой из "колонии"

5.3т Читать материал на украинском

В Покровском исправительном центре №79 (Днепропетровская область) рассказали, как отбывает наказание Алена Зайцева за смертельное ДТП в Харькове.

Подробностями поделилась начальница центра Инна Мицюк, отметив, что осужденная находится в "секторе для дтпшников", передает УНИАН.

Смартфон ей выдают в дежурной части, гулять можно в небольшом дворике, огражденном стеной с колючей проволокой. Зайцева может выходить из своего сектора на работу только в сопровождении сотрудников учреждения.

Сама Зайцева от разговора с журналистами отказалась. Ее вывели из сектора, чтобы она даже случайно не встретилась с ними.

В комнате с ней сидят еще три женщины. "Место далеко не барак, скорее, похоже на общежитие с интерьером: кровать и одна на двоих тумба. Рассчитана спальня на семь человек, но живут там четверо. На стенах, покрашенных в бледный бежевый цвет, нет ни икон, ни картин, ни фото. Порядок, без преувеличения, идеальный. И его, как нельзя лучше, подчеркивают коврики с вышитыми надписями. У одной двери "спальня", у соседней - "комната". Выглядит, это как могильная плита на возможности что-то изменить по своему усмотрению", - отметил корреспондент.

Покровский исправительный центр

Покровский исправительный центр

УНИАН

Покровский исправительный центр

Покровский исправительный центр

УНИАН

Покровский исправительный центр

Покровский исправительный центр

УНИАН

Покровский исправительный центр

Покровский исправительный центр

УНИАН

Покровский исправительный центр

Покровский исправительный центр

УНИАН

Покровский исправительный центр

Покровский исправительный центр

УНИАН

Кроме спален в "секторе" есть еще несколько помещений. В одном из них на тумбе стоит телевизор с плоским экраном, два обеденных стола. Осужденные могут отказаться от питания в общей столовой и готовить сами. Полноценный обед не приготовишь, но можно запарить овсянку, разогреть сосиски в микроволновке и т.п. Столовые ножи прикованы к столам цепочками.

Из 83 осужденных так питаются 12, включая Зайцеву. Продукты присылают родственники. Если есть деньги, можно вызвать курьера. Есть и те, кто ездит в супермаркет, но в сопровождении инспекторов.

"У нас вышивают вышиванки. Предложили поработать в мастерской Зайцевой, она согласилась. У нас ручная вышивка, не машинная. Дали ей вышить галстук – получилось, кто-то ее учил держать в руках иглу с нитками, - рассказывает начальница исправительного центра. – У нас обязательного труда нет, она могла бы не работать. Но потом приходит время, когда должна наступить льгота. Чтобы получить условно-досрочное освобождение, лучше работать, участвовать в жизни колонии и не нарушать".

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По словам Мицюк, Зайцева может рассчитывать на минимальную зарплату, но при условии выполнения определенного объема работ (оплата сдельная). При этом, из суммы вычитаются деньги на питание, "коммунальные" и т.д. Кроме этого, виновницы ДТП из зарплаты выплачивают компенсацию семьям потерпевших.

По словам начальницы исправительного центра, Зайцева будет работать сорок часов в неделю. И если будут заказы от покупателей, если они будут сделаны, то зарплата может составлять, примерно, 2000 гривен.

"Они в 17-40, четко по закону, выходят с работы. А, вот, кто "вкалывает" - мы. Работаем с восьми до восьми… У одной нашей осужденной десять лет назад сгорел дом с паспортом. Ей на свободе он был не нужен, а мы теперь до потолка подпрыгиваем, чтобы документы восстановить. И они нас грязью поливают! Если бы мы разрешали проносить наркотики, то никаких жалоб не было, - возмущается Мицюк. - Недавно пытались передать "наколотые апельсины". Действительно в них вкололи наркотик, мы заметили подгнившее место укола. До этого вкладывали в овощи, разрезали и склеивали. У них голова насчет этого "варит".

Как сообщал OBOZREVATEL, целый ряд нарушений обнаружили в Покровском исправительном центре №79, куда в начале сентября этапировали виновницу смертельного ДТП в Харькове на улице Сумской Алену Зайцеву.

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Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Персона
Алена Зайцева
Место
Украина
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Нахрен нам описание клетки, где держат это су.ку?
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