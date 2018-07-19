Недовольны выговором: в НАБУ потребовали уволить Холодницкого

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник направил 16 июля в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров возражения по поводу рекомендации ограничиться выговором руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

"Поскольку в заключении члена КДКП констатировано неоднократное совершение Назаром Холодницким именно грубых нарушений, то имеются все предусмотренные законом основания для принятия Комиссией решения о невозможности его пребывания в должности прокурора", - сказано в заявлении, передает пресс-служба НАБУ.

По словам Сытника, член КДКП подтвердил грубые нарушения Холодницким следующих пунктов: правила прокурорской этики, разглашения сведений, которые были ему известны при исполнении служебных полномочий, совершение действий, порочащих звание прокурора, незаконное вмешательство в служебную деятельность другого прокурора.

"В то же время, член КДКП говорит, что решение об увольнении Назара Холодницкого с занимаемой административной должности должно приниматься по рекомендации Совета прокуроров Украины и при наличии определенных Законом "О прокуратуре" оснований, которые, согласно заключению КДКП, якобы отсутствуют", – говорится в тексте.

Артем Сытник Пресс-служба НАБУ

В НАБУ добавили, что Комиссия по закону может принимать решение о невозможности дальнейшего пребывания в должности прокурора и прекращении его полномочий. В частности, если совершенный им дисциплинарный проступок имеет характер грубого нарушения.

"НАБУ убеждено, подтвержденные заключением КДКП неоднократные грубые нарушения Назара Холодницкого являются достаточно законными основаниями для принятия решения о невозможности пребывания его в должности прокурора, а затем и прекращения полномочий на административной должности", – добавили в пресс-службе.

Назар Холодницкий Facebook / Назар Холодницкий

В Бюро также считают, что КДКП должна инициировать перед Советом прокуроров Украины рассмотрение вопроса о внесении рекомендации об увольнении руководителя САП.

Напомним, 20 марта в кабинете главы САП были найдены подслушивающие устройства. Тогда же некоторые СМИ сообщили о скорой отставке Холодницкого из-за проблем со здоровьем и "слишком нервной работы".

27 марта генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что руководителя САП прослушивали в его рабочем кабинете, и рассказал, что этим занималось НАБУ под процессуальным руководством ГПУ.

Позже Луценко подал представление в квалификационную-дисциплинарную комиссию прокуроров с просьбой рассмотреть вопрос об отставке Холодницкого. По словам генпрокурора, документ направлен в рамках уголовного производства, которое расследуется общей группой ГПУ и НАБУ. Позже СМИ опубликовали детали разговоров в кабинете Холодницкого.

Сытник рассказал о мести Холодницкого за прослушку. Глава САП в ответ посоветовал ему обратиться к психиатру.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что КДКП решит судьбу Холодницкого 24 июля.