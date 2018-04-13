Не Сирией единой: террористы атаковали на Донбассе и убили украинского бойца

На Донбассе террористы активизировались и 66 раз обстреляли украинских военных. В результате один боец погиб.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Так, на донецком направлении из запрещенных минскими договоренностями 120-мм минометов оккупанты вели огонь по нашим позициям в Песках и Водяном, а минометы калибра 82 мм применили возле Шахты "Бутовка", Талаковки и Водяного, вооружения БМП – около Талаковки и Водяного, а зенитные установки – в районе Опытного и Шахты "Бутовка".

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли наши позиции вблизи Авдеевки, шахты "Бутовка", Марьинки, Опытного, Водяного, Песков, Павлополя, Каменки, Лебединского, Красногоровки, Широкино и Гнутово, а в районе Песков, Павлополя и Авдеевки велся снайперский огонь.

На луганском направлении враг обстрелял украинские укрепления возле Троицкого, Крымского, в районе Луганского, Железного и Зайцево, Новозвановки и Светлодарска.

Как сообщал "Обозреватель", в Луганской области 11 апреля на линии разграничения в селе Песчаное в результате подрыва автомобиля погибла семья, которая занималась благотворительной деятельностью на оккупированной территории.