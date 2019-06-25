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Не могут найти сутки: на Полтавщине пропала 12-летняя девочка

16.9тЧитать материал на украинском

В Гадяче Полтавской области ушла из дома и не вернулась 12-летняя школьница Виктория Нестерова.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, девочка пропала 24 июня около 12:00.

"Ребенок был одет в голубые шорты, зеленую футболку с надписью, желтые тапочки-сланцы. Рост 150 см, среднего телосложения, светлые волосы с хвостиком", – сообщили в ведомстве.

Пропала 12-летняя Виктория Нестерова

Пропала 12-летняя Виктория Нестерова

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Полиция обращается ко всем, кто располагает информацией о местонахождении девочки, звонить по тел. (05354) 2-36-31 – дежурная часть Гадячского районного отдела или на линию "102".

Как сообщал OBOZREVATEL, в с. Ивановка Одесской области пропала 11-летняя Дарья Лукьяненко. Через шесть дней было обнаружено тело девочки со следами насильственной смерти. Подозреваемый в убийстве – 22-летний Николай Тарасов. Молодой человек был задержан.

Также в Киеве нашли мертвым 9-летнего Захара Черевко. Убийцей ребенка оказался родственник – брат нового мужа матери.

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Тема
Криминал
Место
УкраинаПолтава
Теги
пропал человекдетиНациональная полиция Украины
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