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11 февраля • обновлено в 17:14
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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Журналист и военный эксперт Все статьи автора

Нажми на кнопку – война закончится. Но с рук это не сойдет

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что встреча лидеров "нормандского формата" может не состояться в апреле в Берлине из-за заявлений Киева и степени выполнения согласованного "Парижского пакета".

Мир на условиях России изначально был невозможен. Пока Россия продолжает агрессию, любые переговоры будут просто ширмой для продолжения фактической оккупации и легитимизации де-факто, а не легитимизации де-юре. Нормандские переговоры абсолютно не изменят ситуацию.

"Парижский пакет" абсолютно не может быть выполнен. Сами по себе Минские соглашения написаны так, чтобы ни одна сторона их не исполняла.

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Какой выход? Продолжать войну и научиться быть сильными, несмотря на военный конфликт. Не продолжать бегать за кем-то и упрашивать: "Прекратите! Уйдите!"

Есть данность: мы слабые, и наши мольбы только показывают агрессору, что нас надо дожать. Мы должны работать как сильная страна. Научиться быть государством, субъектным.

"Парижский пакет" абсолютно не может быть выполнен

"Парижский пакет" абсолютно не может быть выполнен

А у нас этого пока нет. Пока все ждут, что вдруг кто-то нажмет кнопку и война прекратится. Пожалуйста – можно как Молдова, как Грузия фактически отказаться от своей территории. Юридически не признать, а фактически сказать: "Ну, окей, хорошо, сидите там".

И война закончится. Но это значит, что кто-то должен взять на себя ответственность за сдачу территории Украины. Просто так с рук ни одному политику это не сойдет.

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Автор
Юрий Бутусов Юрий Бутусов
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Эксклюзив
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса нормандский формат
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Морисян Евгений
Морисян Евгений
Странная история - сначала подписываются соглашения, а потом пытаются объяснить, почему выполнять их не будут. Вопрос - а на хрена подписывали? Такой же вопрос к Порошенко, как активному борцу против Минских соглашений, которые ... он же и подписал.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Плешивый пидapac-фашист еще и угрожать пытается голой дупой!)))
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bregovich mark
bregovich mark
Для этого нужно иметь ЯЙЦА.К сожалению у некоторых их нет!
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
bregovich mark, не повезло тебе, зато евнухом при панах будешь холуить! даже плоюсанул!
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