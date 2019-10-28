Нацполиция нагрянула к "Азову" в Золотом: появились новые подробности

В полиции заявили, что не намерены силой выселять представителей "Национального корпуса" из села Золотое-4 Луганской области.

Об этом в комментарии "Левому берегу" сообщил замглавы Национальной полиции Вадим Троян. Он отметил, что приезд силовиков к батальону "Азов" был простой проверкой.

"Проверила группа Военная служба правопорядка и полиции, все нормально, это контакт, так и должно быть. Мы же не находимся во дворе у себя под Киевом. Мы находимся в опасной зоне, тут нужно так работать каждый день. Будут к ним, значит, каждый день приходить проверять, как у них дела и все остальное", – пояснил Троян.

При этом он подчеркнул, что никто добробатов выселять не будет.

"Такой команды нету. Это неправда, это ложь – так нельзя делать. Я считаю, что сейчас спекулировать на каких-либо моментах, даже в простых словах "кто-то кого-то будет штурмовать". Если их будут штурмовать, уж поверьте, я один из первых напишу рапорт на увольнение. Я в жизни этого не сделаю, это чушь", – акцентировал замглавы НПУ.

Вадим Троян в Золотом

Вадим Троян в Золотом

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 октября в село Золотое-4 Луганской области прибыла полиция.

Ранее 26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое на Донбассе, где должно состояться разведение войск, согласованное в Минске.

В Золотом Зеленский вступил в перепалку с вооруженными людьми в военной форме , где должно было состояться разведение войск.

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