"Нацисты все равно в Киеве" в "ДНР" подтвердили массовые аресты из-за украинских паспортов

На временно-оккупированных территориях Донбасса террористы так называемой "ДНР" арестовывают людей с украинскими паспортами.

Об этом в своем Telegram-канале написал блогер Фашик Донецкий. Он также привел скриншот из пророссийского канала, который поддерживает террористов, где в открытую жалуются на действия "ДНР".

"Но нацисты все равно в Киеве. И по**й, что за украинский паспорт в Донецке пакуют. Прошу роспропаганду напомнить подобные случаи в Киеве, когда за русский паспорт паковали. Не слышу", - подчеркнул Фашик.

"Я выше в публикациях писал, что это вбросы... Так вот. После вчерашнего вечера забираю свои слова обратно и прошу простить. Человека... у которого в наличии был действующий военный билет и украинский паспорт, – чудом не увезли в отдел. Фраза: "Нам по**й!" крепко запала в душу", – жалуются жители оккупированных территорий.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что на оккупированной территории Луганской и Донецкой областей фальшивомонетчики печатают поддельные гривни и предлагают их на продажу украинцам.

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