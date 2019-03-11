Напал и пытался изнасиловать: на Ривненщине на горячем поймали педофила

На Ривненщине полицейские задержали мужчину за развратные действия в отношении малолетней.

Так, около 13:30 9 марта в Здолбунове ранее судимый за половые преступления злоумышленник напал на 11-летнюю девочку и пытался совершить с ней развратные действия, сообщает пресс-служба местной полиции.

На крик ребенка из квартиры в коридор выбежала мама девочки, а мужчина скрылся. Работники криминальной полиции Здолбуновского отделения полиции благодаря камерам видеонаблюдения установили личность злоумышленника.

Им оказался ранее судимый за половые преступления в отношении несовершеннолетних 32-летний местный житель. Его разыскали неподалеку от месту жительства и поместили в изолятор временного содержания.

Известно, что в 2013 году обвиняемого в трех аналогичных преступлениях приговорили к пяти годам лишения свободы. Тогда правоохранители по результатам обыска в его квартире изъяли личный компьютер, где обнаружили видео порнографического содержания с участием детей.

В 2016 году за примерное поведение и в соответствии с "Законом Савченко" злоумышленник вышел на свободу.

Следователи Здолбуновского отделения полиции сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет. С девочкой сейчас работают психологи и работники ювенальной полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 38-летний мужчина умышленно оголился перед 12-летней девочкой посреди вагона метро.

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