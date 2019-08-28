"Взрыва не было, жильцы жаловались!" Названа новая причина смертельного обвала дома в Дрогобыче

За несколько дней до трагедии в Дрогобыче жильцы дома обращались в ЖЭК с жалобой на трещину в стене.

Однако там им посоветовали делать ремонт собственными силами. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

"Выли собаки и было жутко"

Первоначально заявлялось, что произошел взрыв бытового газа. Однако очевидцы утверждают – его не было.

Рухнувший подъезд, уцелела только крыша ГСЧС

"Я вам говорю, что взрыва не было! Дом просто рухнул, звук такой был, как будто что-то рушится и сыплется", – рассказывает жительница соседнего дома №103 по улице Грушевского Ольга.

Женщина говорит, что ночью ей не спалось, было какое-то нехорошее предчувствие.

"Перед трагедией сильно выли собаки, было жутко. Я вышла на балкон, посмотрела, потом вернулась в квартиру. И вдруг слышу этот звук. У нас тут есть детский садик, который разбирают. Еще подумала, может, люди там какие-то материалы воруют и что-то обвалилось. Когда слышу мужской голос, такой страдающий: "Люди! Вызывайте спасателей", – и потом опять и опять он это повторял", – поясняет женщина.

Людей вытаскивали из-под завалов ГСЧС

Также она говорит, что некоторые соседи повыбегали из квартир. "Моя соседка оказывала помощь людям из этого дома. Пришла и рассказывает, что упал целый подъезд, только крыша уцелела. А жильцы ей говорили, что дня за два-три перед обрушением они ходили в ЖЭК и жаловались на большую трещину в стене дома. А им там сказали, мол, делайте ремонт своими силами", – рассказывает Ольга.

Утечки газа не было

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям также говорят, что взрыв газа в доме маловероятен.

Обвал подъезда в доме ГСЧС

"Было подозрение, что произошел взрыв газа, но в процессе проведения работ в том числе и газовой службы, было установлено, что эта причина маловероятна", – заявил на брифинге замдиректора департамента реагирования ГСЧС Петр Коротинский.

Во время спасательных работ Нацполиция

Это же подтверждают и во "Львовгазе". Специалисты этого ведомства ночью провели обследование подземных газопроводов, подвалов, подъездов и контрольных трубок, а также всех подземных коммуникаций в радиусе 50 метров на загазованность вокруг дома по улице Грушевского, 101. Но загазованности не выявили. Кроме этого, там говорят, что накануне никаких вызовов на службу 104 об утечке газа в этом доме не было.

На данный момент известно о двух погибших, это мужчина и женщина, их личности устанавливаются. Также с травмами в больницах находится семь жителей разрушенного дома, четверо из них дети. По словам мэра Дрогобыча Кучмы, в подъезде проживало 14 человек, но этой ночью там находилось 13 человек. Под завалами остаются еще четыре жильца, среди них ребенок 2014 года рождения.

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