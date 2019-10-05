Найдены тела погибших: на Донбассе прогремел мощный взрыв. Фото с места трагедии

В многоквартирном доме города Марьинка Донецкой области прогремел взрыв, унесший жизни двух человек.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, трагедия случилась в субботу, 5 октября, около 15.20. О событии полицейских сообщили местные жители.

Погибшими оказались мужчина и женщина. На данный момент причина взрыва неизвестна, правоохранители устанавливают обстоятельства гибели людей. На месте трагедии работает полиция и экстренные службы.

Новости В Херсоне прогремел мощный взрыв у дома советника главы ОГА

Взрыв в доме в Марьянке Национальная полиция Украина

"Решается вопрос об открытии уголовного производства", – говорится в сообщении ДСНС.

Место ЧП Нацполиция Украины

Место ЧП Нацполиция Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 октября на Лукьяновке в Киеве произошел взрыв в одной из квартир пятиэтажного дома. Пострадал один человек.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!