Найдены тела погибших: на Донбассе прогремел мощный взрыв. Фото с места трагедии

В многоквартирном доме города Марьинка Донецкой области прогремел взрыв, унесший жизни двух человек.
Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, трагедия случилась в субботу, 5 октября, около 15.20. О событии полицейских сообщили местные жители.
Погибшими оказались мужчина и женщина. На данный момент причина взрыва неизвестна, правоохранители устанавливают обстоятельства гибели людей. На месте трагедии работает полиция и экстренные службы.
Взрыв в доме в Марьянке
Национальная полиция Украина
"Решается вопрос об открытии уголовного производства", – говорится в сообщении ДСНС.
Место ЧП
Нацполиция Украины
Место ЧП
Нацполиция Украины
Как сообщал OBOZREVATEL, 4 октября на Лукьяновке в Киеве произошел взрыв в одной из квартир пятиэтажного дома. Пострадал один человек.
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