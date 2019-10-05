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5 октября • обновлено в 20:58
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Найдены тела погибших: на Донбассе прогремел мощный взрыв. Фото с места трагедии

4.5т Читать материал на украинском

В многоквартирном доме города Марьинка Донецкой области прогремел взрыв, унесший жизни двух человек.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, трагедия случилась в субботу, 5 октября, около 15.20. О событии полицейских сообщили местные жители.

Погибшими оказались мужчина и женщина. На данный момент причина взрыва неизвестна, правоохранители устанавливают обстоятельства гибели людей. На месте трагедии работает полиция и экстренные службы.

Новости
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Взрыв в доме в Марьянке

Взрыв в доме в Марьянке

Национальная полиция Украина

"Решается вопрос об открытии уголовного производства", – говорится в сообщении ДСНС.

Место ЧП

Место ЧП

Нацполиция Украины

Место ЧП

Место ЧП

Нацполиция Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 октября на Лукьяновке в Киеве произошел взрыв в одной из квартир пятиэтажного дома. Пострадал один человек.

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Журавлев Сергей
Журавлев Сергей
Ишак диванный-ты там был?
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Все как всегда. АТОшник надрался и решил выпендрится перед сексобъектом обращением с гранатой. Но граната не тёлка и не поддалась.
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Mak Alex
Mak Alex
Мельников Дмитрий, ти як завжди,хотів блиснути всезнайством,а як завжди всрався.
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