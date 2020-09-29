Спецслужбы РФ могут связаны с массовым отмыванием российских денег через подставные компании в разных странах и украинское океаническое рыболовство, которое связано с аннексированным Крымом.

К такому выводу пришли журналисты канадского телевидения CBC, "Радио-Канада" и латвийского "Nekā Personīga", сообщается на сайте Ассоциации реинтеграции Крыма.

Их расследование касалось гибели украинского рыболовного судна "Иван Голубец" в 2019 году у берегов Мавритании. Оно принадлежало украинской государственной компании "Сервис", однако было сдано в аренду канадской оффшорной компании Evial Business. Последняя связана с латвийской компанией Oceanic Fisheries NB.

Отмечается, что "Иван Голубец", который ходил под грузинским флагом, был внесен в списки судов Российского морского регистра судоходства. Страховщиком судна выступил российский "Ингосстрах", при чем страховой полис вступил в силу за пять часов до возгорания на борту.

Evial Business и Oceanic Fisheries в 2016-2017 годах получили крупные суммы на свои счета в латвийском банке Baltikums (позже BlueOrange) от российского "Сбербанка". Первая – 26,5 млн долларов в течение всего нескольких месяцев.

Oceanic Fisheries владеет судном "Капитан Крылов", которое оказалось рядом, когда загорелся "Иван Голубец". По словам журналистов, тот факт, что во время пожара в близости от судна находились другие корабли, может свидетельствовать о незаконной перегрузке.

Между тем, Саратский районный суд Одесского области решением от 29 января 2020 года установил связь между Российским морским регистром судоходства, Evial Business и гибелью судна "Иван Голубец". Сейчас Национальное антикоррупционное бюро Украины ведет соответствующее расследование.

Как пишут журналисты, 30 лет назад Украина владела большим количеством океанских рыболовных судов, а после оккупации Крыма их количество снизилось до 11. Суда в порту Севастополь сдали в аренду зарегистрированным на Кипре компаниям с неизвестными владельцами, а после аннексии Крыма Украина перестала получать деньги за использование офшоров.

Расследователи установили, что Oceanic Fisheries NB находится в латвийском городе Лиепае на территории рыболовной компании Baltreids, которая принадлежит бизнесменам российского происхождения.

Суда Baltreid несколько раз попадали в ситуации нелегального промысла в Атлантическом океане, компанию также упоминали в своих отчетах "Гринпис". Ее владельцы зарегистрировали на Кипре компанию по тому же адресу, где находится компания, принадлежащая BlueOrange Bank.

Отмечается, что эта компания причастна к подозрительным операциям с российскими деньгами. При этом отмывание денег российскими бизнесменами в Латвии и Канаде через подставные компании было бы невозможным без деятельности "Ингосстраха", Российского морского регистра судоходства и других госструктур РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL: 20 июля 2019 года у берегов Африки около Мавритании сгорел украинский океанский траулер "Иван Голубец". Судно затонуло у берегов Мавритании, унеся жизни двух моряков.